أحمد السقا يكشف حقيقة تقديمه فيلم يجمعه بالنجم العالمي فاندام

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أكد الفنان أحمد السقا، إنه كان يتعامل ويصور مشاهد الأكشن والحركة في البداية بقلبه دون دراسة ولم يكن يدرك كم الإصابات التي تعرض لها بسبب تلك المشاهد، وأنه دائما ما يرفض فكرة الاستعانة بدوبلير لتصوير المشاهد الخطيرة.



أضاف السقا في ندوة تكريمه وحصوله على جائزة الإنجاز الابداع من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، أنه اضطر للسفر للخارج وبالتحديد جنوب إفريقيا من أجل التعلم والتعرف على كيفية تقديم الأكشن بالشكل الملائم الذي يتناسب مع امكانيات الفترة الحالية التي شعدت تطورا تكنولوجيا كبيرا، قائلا إنه ليس رجلا خارقا ولا أبخل على أعمالي بأي مجهود.

وعن تعاونه مع النجم العالمي مع فاندام في فيلم سينمائي أكد أن المشروع توقف، وكانا يجسدان خلاله شخصيات ضباط شرطة، يصور ما بين أمريكا والقاهرة وأنه يتمني أن يري النور قريباً.