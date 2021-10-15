رابطة «الليجا» تعلن موعد مباراة «برشلونة» و«ألافيس»

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أعلنت رابطة الدورى الإسبانى عن مواعيد مباريات الجولة 12 من الليجا. ووفقًا للحساب الرسمى لرابطة الليجا على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، تنطلق الجولة 12 من الدورى الإسبانى، يوم السبت 30 أكتوبر بـ4 مباريات أبرزها إلتشى مع ريال مدريد، وبرشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس.

وتستكمل المباريات 31 أكتوبر، بأربع مباريات أبرزها أتلتيكو مدريد مع ريال بيتيس، وريال سوسيداد ضد أتلتيك بيلباو.

وتختتم الجولة يوم الاثنين 1 نوفمبر المقبل بمباراتى رايو فايكانو وسيلتا فيجو، وليفانتى ضد غرناطة. يذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة الليجا برصيد 17 نقطة، بالتساوى مع أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد، بينما برشلونة في المركز التاسع بـ12 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة.

يذكر أن برشلونة يعانى هذا الموسم في الدورى الإسبانى بسبب تحقيقه نتائج سلبية مع الهولندى رونالد كومان.