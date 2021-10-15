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«راموس» يواصل إحباط جماهير «سان جيرمان»

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«راموس» يواصل إحباط جماهير «سان جيرمان» «راموس» يواصل إحباط جماهير «سان جيرمان»

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واصل سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان، إصابة جمهور الفريق الفرنسى بالإحباط، بشأن إمكانية مشاركته فى المباريات. وتعرض راموس لأكثر من إصابة عضلية، منعته من المشاركة فى أى مباراة رسمية مع باريس، حتى الآن. وكانت تقارير فرنسية قد ذكرت أن النجم الإسبانى تعافى من الإصابة وسيكون جاهزًا للمشاركة أمام آنجيه، الجمعة المقبل، فى الدورى المحلى.

لكن وفقا لصحيفة «لو باريزيان»، الفرنسية، فإن راموس واصل الغياب عن التدريبات الجماعية لباريس، ولم يشارك فى المران. وأشارت الصحيفة إلى أن راموس سيُستبعد من قائمة آنجيه، وقد يمتد غيابه إلى مباراة لايبزيج أيضًا فى دورى أبطال أوروبا.

سيرجيو راموس فى تدريبات باريس سان جيرمان الفرنسى - صورة أرشيفية

وأضافت أن هناك نقصا فى المعلومات بخصوص حالة مدافع ريال مدريد السابق، وأسباب عدم تعافيه من الإصابات العضلية، على مدار 3 أشهر منذ وصوله إلى باريس. وكان باريس سان جيرمان قد تعاقد مع راموس بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد وفشل فى الوصول إلى اتفاق مع الميرنجى حول تجديد عقده.

المصرى اليوم

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