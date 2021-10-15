«بارتوميو» يدافع عن نفسه أمام اتهامات إدارة «لابورتا»

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دافع جوسيب ماريا بارتوميو، الرئيس السابق لبرشلونة، عن الاتهامات التى وجهت له من مجلس إدارة البارسا الحالى الذى يترأسه خوان لابورتا. وكان مجلس لابورتا قال إن إدارة بارتوميو مسؤولة بشكل رئيسى عن حالة التدهور المالى التى يعيشها برشلونة الآن.

وقال بارتوميو، فى بيان رسمى: «خسر النادى ما لا يقل عن 330 مليونا فى السنة المالية 2020-21 بسبب وباء فيروس كورونا». وأضاف: «تشمل الخسائر 262 مليون دولار متعلقة بتدهورات غير عادية، ووصفتها رابطة الليجا بأنها غير نمطية».

وتابع: «مجلس الإدارة الذى يغلق السنة المالية يعد المسؤول الوحيد عن النتائج الاقتصادية للنادى». واختتم: «بلغ صافى الدين على برشلونة 558 مليونًا وليس مليارًا و355 مليونًا، كما أن النادى لم يتعرض بأى حال من الأحوال أو فى أى وقت لخطر التصفية أو الحل».

ويمر نادى برشلونة بفترة سيئة للغاية على المستوى المالى، ما اضطر إدارته لعدم تجديد عقد أسطورة الفريق ليونيل ميسى، ورحيله إلى باريس سان جيرمان فى صفقة مجانية.

يرى إدوارد روميو، نائب رئيس برشلونة للشؤون الاقتصادية، أن النادى يحتاج إلى الكثير من العمل قبل أن يتمكن من التفكير فى التعاقد مع لاعبين جدد. وقال روميو، فى تصريحات أبرزتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «لدينا هامش معين لإبرام صفقات، لكننا بحاجة إلى الاستمرار فى خفض فاتورة الأجور».

كومان - صورة أرشيفية

وأضاف روميو: «فى الوقت الحالى، لدينا العديد من الأشياء تحتاج إلى الفرز قبل أن نفكر فى التعاقد مع لاعبين جدد». واختتم: «نحن فى بداية مشروع طويل الأمد، ولدينا ثقة فى كومان، وأنا متأكد من أننا سنفوز فى المباريات الثلاث المقبلة».

وكانت العديد من التقارير زعمت أن مصير رونالد كومان بات فى الهواء بعد عدد من النتائج السلبية، إلا أن الرئيس خوان لابورتا صرح مؤخرًا بأن المدرب الهولندى مستمر.

وكشف تينتى، وكيل أعمال أندريا بيرلو، المدير الفنى السابق ليوفنتوس، حقيقة وجود مفاوضات مع إدارة برشلونة، لتولى قيادة الفريق الكتالونى. وارتبط اسم بيرلو بقوة ببرشلونة خلال الأسابيع الماضية، من أجل خلافة الهولندى رونالد كومان، والذى لا يمر الفريق معه بأفضل أوقاته، فى ظل النتائج السلبية محليًا وقاريًا.

وقال تينتى، خلال تصريحات نقلها فابريزيو رومانو خبير الانتقالات: «تدريب بيرلو لبرشلونة؟ نحن لم نشارك فى أى مفاوضات مع أى ناد فى الوقت الحالى».

وأضاف: «لكن من يعلم، ما الذى يمكن أن يحدث فى المستقبل». ومر بيرلو بتجربة غير موفقة مع يوفنتوس، رغم فوزه بلقبى كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالى، ولكنه فشل فى الحفاظ على بطولة البيانكونير المفضلة «الكالتشيو»، وأنهى الموسم بصعوبة فى المركز الرابع.

أكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات فى أوروبا، أن برشلونة أنهى اتفاقه مع لاعبه الإسبانى الشاب بيدرى جونزاليس، بشرط جزائى خرافى.

ويستهدف برشلونة تجديد عقود نجومه الشباب، وعلى رأسهم بيدرى وأنسو فاتى وجافى، لتكوين فريق قوى فى المستقبل، خصوصًا بعد رحيل الأسطورة الأرجنتينى ليونيل ميسى.

وكتب رومانو عبر حسابه على «فيس بوك» أن برشلونة أتم اتفاقه مع بيدرى على تجديد عقده لمدة 5 مواسم، ليمتد حتى صيف 2026.

وأضاف رومانو أن عقد بيدرى سيحتوى على شرط جزائى قيمته مليار يورو، وهو الأكبر فى تاريخ النادى الكتالونى. وأشار رومانو إلى أن العقود سيتم توقيعها هذا الأسبوع، ومن ثم سيقوم برشلونة بالإعلان الرسمى. ويعتبر بيدرى (18 عامًا) من العناصر الواعدة فى برشلونة، حيث انضم للفريق الموسم الماضى، قادمًا من لاس بالماس، ونجح فى فرض اسمه على التشكيل الأساسى للبارسا ومنتخب إسبانيا الأول، وتم ترشيحه لجائزة البالون دور.