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تحول شهارين الأحساء إلى خضراء بحلول 2025

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تحول شهارين الأحساء إلى خضراء بحلول 2025 تحول شهارين الأحساء إلى خضراء بحلول 2025

توقع نائب رئيس مجلس بلدي الأحساء يوسف الحجي، لـ«الوطن» أمس، تحول مدينة «الشهارين» في شرق واحة الأحساء الزراعية إلى «خضراء» بحلول 2025م، بفضل تعاون وتكاتف الأهالي في المدينة مع مركز النشاط الاجتماعي في البلدة، داعياً جميع المدن والبلدات والهجر في المحافظة، أن يحذوا حذو الشهارين في تفعيل مبادرة التشجير أمام المنازل وفي المرافق العامة، وما صاحبها من تميز في أعمال الغرس والعناية لكافة الشتلات على مدى العامين الماضيين.

حديقة عامة أشار الحجي، الذي كان يتحدث لـ«الوطن»، أمس، عقب جولته في «الشهارين» على هامش إطلاق مبادرة: «الأحساء.. تغرس 2021م»، برفقة عضو المجلس البلدي مصطفى الحميد، والأعيان، بتنظيم من مركز النشاط الاجتماعي ولجنة العلاقات العامة في المدينة، إلى مضاعفة أعداد الشتلات للشهارين في نسخة الموسم الحالي، لاستهداف تحويلها كاملة إلى خضراء، وتذليل كافة الصعوبات في أعمال الغرس، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، والتوعية البيئية، ورعاية الأشجار. مبدياً إعجابه الشديد بنجاح وتميز المبادرة في المدينة، موضحاً أن المجلس البلدي، سيتابع مع الجهاز التنفيذي في أمانة الأحساء لتنفيذ مشروع حديقة عامة داخل المدينة بالتنسيق مع الأهالي. لافتاً إلى أن مبادرة «التشجير» في نسختها الجديدة الحالية تستهدف زراعة أشجار أمام 4 آلاف منزل في مدن وبلدات وهجر ومراكز الأحساء، وتشجير كامل للمرافق الحكومية في كافة الأحياء «المدارس، المراكز الصحية، المقابر»، وذلك تحقيقاً لتوجيهات القيادة الحكيمة، وتفعيل مبادرتي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان –يحفظه الله- ( الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر). مسابقات وجوائز وبدورهم، أكد أعضاء في مركز النشاط الاجتماعي ولجنة العلاقات العامة في الشهارين لـ«الوطن»، عملهم الدؤوب والمستمر في تنفيذ المبادرة، وإقناع الجميع بأهمية التشجير وطرح العديد من المسابقات والجوائز للتشجير أمام المنازل، وتذليل كل الصعوبات لأصحاب المنازل. وتم استهداف كامل الأحياء في المدينة، بما فيها الأحياء القديمة «الضيقة»، وذلك بزراعة أشجار داخل أحواض، واستمرارهم في ذلك لتحويل المدينة بأكملها إلى خضراء بالأشجار المتنوعة.


الوطن السعودية

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