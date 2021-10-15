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الصليب الأحمر: نعمل على توزيع متساو للقاحات في دول الآسيان

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الصليب الأحمر: نعمل على توزيع متساو للقاحات في دول الآسيان الصليب الأحمر: نعمل على توزيع متساو للقاحات في دول الآسيان

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صرح رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر في وبيلاروسيا ومولدوفا، إختيار أصلانوف، بأن الصليب الأحمر تعمل على التوزيع المتساوي للقاحات ضد في دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).


وقال أصلانوف ،في مؤتمر مخصص للذكرى الخامسة والعشرين لشراكة الحوار بين روسيا والآسيان والذكرى الثلاثين لعلاقاتهما الثنائية: «نحن نطمح أن تغطي اللقاحات جميع الفئات السكانية في الآسيان».


وأشار إلى أن الصليب الأحمر مهتم أيضًا بعمل قمم الآسيان، حيث نريد الاستماع إلى القرارات المتخذة هناك وأن نكون مستعدين للتعامل مع القرارات السياسية.

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