سمير تكلا : عضو العموم البريطانى المقتول بالسكين كان محبا لمصر

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قال سمير تكلا مؤسس المجموعة البريطانية المصرية ومديرها العام، إن السير ديفيد أميس، عضو مجلس العموم، الذي لقى مصرعه بطعنات غادرة اليوم الجمعة، أثناء التقائه ناخبين في كنيسة جنوب شرقي إنجلترا، عضو بارز في المجموعة التي تتكون من ٦١ عضوا من أعضاء مجلسى العموم واللوردات.

وأضاف تكلا في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن سير أميس كان محبا لمصر، وكان ضمن وفد من ٢١ عضوا من أعضاء المجموعة البر يطانية المصرية، الذي زار مصر لتهنئة الرئيس السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية ٢٠١٤، في الوقت الذي كانت فيه العلاقات بين مصر وبر يطانيا ليست على ما يرام، مؤكدا أن رحيله خسارة كبيرة للمجموعة ولكل محب للعمل العام النزيه والسلام والإنسانية.

نائب في حزب المحافظين لقى مصرعه بعد تعرضه لطعنات سكين داخل كنيسة معمدانية على يد رجل دخل إلى اجتماع بين النائب وأفراد من دائرته الانتخابية.

وأعلنت الشرطة البريطانية، الجمعة، مقتل النائب ديفيد أميس، 69 عاما، الذي يمثل ساوثيند ويست في إسيكس بشرق إنجلترا، وقالت إنه «تلقى علاجا على أيدي خدمات الطوارئ لكن للأسف توفي في مكان الحادث». وتابعت: «تم اعتقال شخص».

ودخلت قوات الشرطة الكنيسة وقالت إنها اعتقلت رجلا «يبلغ من العمر 25 عاما على وجه السرعة بعد وصول الضباط إلى مكان الحادث للاشتباه في ضلوعه في القتل وتم العثور على سكين»، مضيفة أنها لا تبحث عن أي شخص آخر على صلة بالحادث.

وقال مراسل من «رويترز» إن العلم البريطاني نُكّس على مقر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، في داوننج ستريت بلندن حدادًا على أميس.

وانتخب «أميس» لأول مرة في البرلمان لتمثيل باسيلدون عام 1983، ثم ترشح للانتخابات في ساوثيند ويست عام 1997.

وتعيد الحادثة إلى الأذهان واقعة حدثت عام 2010 عندما نجا نائب حزب العمال، ستيفن تيمز، من هجوم مماثل في مكتب دائرته الانتخابية وكذلك مقتل النائبة عن حزب العمال جو كوكس في إطلاق نار عام 2016.