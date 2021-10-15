14ألف بلاغ تلقتهم غرفة الأزمات بـ«الرعاية الصحية» في بورسعيد خلال 6 أشهر

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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تلقي غرفة العمليات المركزية لإدارة الأزمات والطوارئ ببورسعيد، والتابعة لغرفة العمليات المركزية للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، أكثر من 14 ألف بلاغ، وذلك خلال 6 أشهر، منذ بدء تدشين الغرفة في إبريل 2021، حتى الآن.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، إن الغرفة المركزية للأزمات والطوارئ التابعة لغرفة العمليات المركزية للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، لا يقتصر دورها فقط على التعامل مع الحالات الطارئة والاستجابة اللحظية لأى حادث أو واقعة بآليات تكنولوجية متطورة ومتكاملة، بل تعتبر الغرفة أداة استباقية لترصد أي مؤشرات تؤثر على الصحة العامة للمواطنين.

وتابع: تعمل غرفة العمليات المركزية بتحليل البلاغات الواردة إليها بما يسمح بوضع آليات للوقاية من الإصابة بالأمراض طبقًا للبلاغات التي تتلقاها الغرفة، وذلك علاوة على دورها في الاستجابة الفورية، مع الحالات وسرعة علاجها فور تلقى الغرفة البلاغات للحالات المرضية الطارئة أو مصابى حالات الحوادث، وذلك بالمشاركة مع غرف العمليات الفرعية بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، داخل مستشفيات (السلام، النصر التخصصي للأطفال، النساء والولادة التخصصي، الزهور، التضامن) ببورسعيد.

وأشار الدكتور مؤمن العشماوي، مدير عام إدارة الإدارة الاستراتيجية بالهيئة، عضو اللجنة التنفيذية بهيئة الرعاية بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، إلى آلية عمل الغرفة المركزية وربطها بالغرف الفرعية، ودورها المحوري في إدارة الأزمات من خلالها، منوهًا إلى أنه يتم من خلال الغرفة ربط كافة أسرّة الطوارئ بالمستشفيات على مستوى المحافظة، ورصد كافة المؤشرات تحسبًا لوقوع أي أزمة، وتابع: أنه من المقرر أن تغطي غرفة العمليات المركزية كافة محافظات الجمهورية مرحليًا.

وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية لإدارة الأزمات والطوارئ التابعة للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، تعمل على مدار الساعة ويتم التنسيق فيها مع عدد من الجهات كالهيئة العامة للإسعاف والإدارة العامة للحماية المدنية، وهو ما يسهم في توفير أعلى معايير الرعاية الطبية للمريض بشكل سريع، فيما يرتكز عملها على 8 محاور متكاملة، تبدأ بموزع مهام لاسلكى متطور، نظام المؤتمرات اللاسلكية المؤمنة، مرورًا بمنظومة المراقبة الذكية اللاسلكية، ومنظومة متلقى البلاغات المميكنة التابعة لهيئة الإسعاف، ثم منظومة القراءات الحيوية للمصاب، منظومة الأسِرة والمستلزمات الطبية داخل مستشفيات الهيئة، ومنظومة تحديد مكان المتصل آليًا، ومنظومة GEO مكاني للمرافق الحيوية.

هذا، ويشار إلى أن غرفة العمليات المركزية للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، تم تدشينها لتعمل ضمن الجهات المشاركة بالشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة على مستوى جمهورية مصر العربية، والتى تهدف إلى تكامل الدوائر الصحية وكذلك خدمات جميع المرافق الحيوية بالدولة مثل (الصحة، هيئة الإسعاف، الحماية المدنية، المياه، الغاز، البترول، الكهرباء)، وغيرها من المرافق في إطار تكاملى لسرعة التعامل مع الأزمات والحوادث الطارئة والسيطرة عليها واحتوائها، بما يسهم في الحفاظ على سلامة وأمان المواطنين، كما يعد إنجازا تاريخيا ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات بالدولة بما يضمن سرعة التعامل مع الأزمات الطارئة واحتوائها.