مقتل نائب في حزب المحافظين البريطاني طعنا بالسكين في كنيسة

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لقى نائب في حزب المحافظين مصرعه بعد تعرضه لطعنات سكين داخل كنيسة معمدانية على يد رجل دخل إلى اجتماع بين النائب وأفراد من دائرته الانتخابية.

وأعلنت الشرطة البريطانية، الجمعة، مقتل النائب ديفيد أميس، 69 عاما، الذي يمثل ساوثيند ويست في إسيكس بشرق إنجلترا، وقالت إنه «تلقى علاجا على أيدي خدمات الطوارئ لكن للأسف توفي في مكان الحادث». وتابعت: «تم اعتقال شخص».

ودخلت قوات الشرطة الكنيسة وقالت إنها اعتقلت رجلا «يبلغ من العمر 25 عاما على وجه السرعة بعد وصول الضباط إلى مكان الحادث للاشتباه في ضلوعه في القتل وتم العثور على سكين»، مضيفة أنها لا تبحث عن أي شخص آخر على صلة بالحادث.

وقال مراسل من «رويترز» إن العلم البريطاني نُكّس على مقر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، في داوننج ستريت بلندن حدادًا على أميس.

وانتخب «أميس» لأول مرة في البرلمان لتمثيل باسيلدون عام 1983، ثم ترشح للانتخابات في ساوثيند ويست عام 1997.

وتعيد الحادثة إلى الأذهان واقعة حدثت عام 2010 عندما نجا نائب حزب العمال، ستيفن تيمز، من هجوم مماثل في مكتب دائرته الانتخابية وكذلك مقتل النائبة عن حزب العمال جو كوكس في إطلاق نار عام 2016.