«جوجل» تتيح التمرير المستمر على أجهزة الجوال

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وذكرت جوجل- في منشور عبر المدونة الخاصة بها اليوم الخميس- أن الميزة تتمثل في تقديم التمرير المستمر على أجهزة الجوال.

وذكرت الشركة «الآن، عندما تصل إلى أسفل صفحة نتائج البحث على هاتفك، سيتم تحميل المجموعة التالية من النتائج تلقائيًا بالمعلومات ذات الصلة».

وقالت جوجل: «بينما يمكنك غالبًا العثور على ما تبحث عنه في النتائج القليلة الأولى، قد ترغب أحيانًا في مواصلة البحث. في الواقع، يميل معظم الأشخاص الذين يريدون معلومات إضافية إلى تصفح ما يصل إلى أربع صفحات من نتائج البحث. مع هذا التحديث، يمكن للأشخاص الآن القيام بذلك بسلاسة من خلال تصفح العديد من النتائج المختلفة، قبل الحاجة إلى النقر فوق الزر»مشاهدة المزيد«.