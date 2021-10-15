أخبار عاجلة

إيران تجري منـاورات جوية عبر البلاد وتكشف عن صواريخ "أرض-جو" موجهة -
إيران تمنح جائزة علمية لفيزيائيين مقيمين في الولايات المتحدة -
موسكو تعارض تجدد الأعمال القتالية في سوريا -
بوتين: هيمنة الغرب تتراجع أمام تعدد الأقطاب -
تظاهرات حاشدة بالسودان تطالب بحكم مدني -
رد تركي على على قمة مصر وقبرص و اليونان -
بوتين: الهيمنة الغربية تتراجع أمام التعددية -
مشاهد جديدة من المناورات الإيرانية الجوية -
لندن تغلق التحقيقات بممارسات جنودها -
أردوغان يهدد باستهداف الجيش السوري بأسلحة ثقيلة.. ما مصير إدلب؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ القاهرة يشهد افتتاح مشروع «سفينة النيل للشباب العربى»

Print
محافظ القاهرة يشهد افتتاح مشروع «سفينة النيل للشباب العربى» محافظ القاهرة يشهد افتتاح مشروع «سفينة النيل للشباب العربى»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة الحفل الذي أقامه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لافتتاح مشروع «سفينة النيل للشباب العربى» والذى تقيمه وزارة الشباب بالتعاون مع جامعة الدول العربية خلال الفترة من ١٥ أكتوبر حتى ٢٦ أكتوبر بمشاركة ١٢٠ شاب وفتاة من الشباب العربى تشجيعًا للسياحة الداخلية وإتاحة الفرصة للشباب العربى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بجمهورية العربية ولتقوية الروابط بين الشباب العربى .

ويشارك في الرحلة شباب ١٥ دولة عربية من بينها والامارات وتونس وفلسطين والسودان وقطر والصومال، ومن المقرر أن ترسو الرحلة بكل محافظات الجنوب حتى أسوان مرورًا ببنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رد تركي على على قمة مصر وقبرص و اليونان

رد تركي على على قمة مصر وقبرص و اليونان

أول صلاة جمعة بمساجد مصر بعد قرار فتح دورات المياه خلال ساعات

أول صلاة جمعة بمساجد مصر بعد قرار فتح دورات المياه خلال ساعات

أبو دراع المصرى يتحدي باباي الروسي.. الأول فرحان بعضلات من الهرمونات والتاني كانت نهايته مأساوية

أبو دراع المصرى يتحدي باباي الروسي.. الأول فرحان بعضلات من الهرمونات والتاني كانت نهايته مأساوية

انطلاق «مهرجان العسل المصري الثالث» بحديقة الأورمان الشهر المقبل

انطلاق «مهرجان العسل المصري الثالث» بحديقة الأورمان الشهر المقبل