محافظ القاهرة يشهد افتتاح مشروع «سفينة النيل للشباب العربى»

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شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة الحفل الذي أقامه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لافتتاح مشروع «سفينة النيل للشباب العربى» والذى تقيمه وزارة الشباب بالتعاون مع جامعة الدول العربية خلال الفترة من ١٥ أكتوبر حتى ٢٦ أكتوبر بمشاركة ١٢٠ شاب وفتاة من الشباب العربى تشجيعًا للسياحة الداخلية وإتاحة الفرصة للشباب العربى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بجمهورية مصر العربية ولتقوية الروابط بين الشباب العربى .

ويشارك في الرحلة شباب ١٥ دولة عربية من بينها السعودية والامارات وتونس وفلسطين والسودان وقطر والصومال، ومن المقرر أن ترسو الرحلة بكل محافظات الجنوب حتى أسوان مرورًا ببنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر .