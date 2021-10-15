الجيزة تزيل تعديات على أملاك الدولة بالمنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد

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واصلت محافظة الجيزة مجهوداتها للتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي أملاك الدولة في ضوء التوجيهات الدورية الصادرة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لكافة الأجهزة المعنية بضرورة منع التعدي على أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وقام الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بمنطقة عرب أبوساعد وقد تم التحفظ على ماكينة لحام وإسطوانات أكسجين وإسطوانة غاز كبيرة ومقص حديد وعروق خشب وأسياخ حديد وبرميل خلاط وكوريك وتم إيداعها بمخازن الجهاز لإتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا بشأنها.