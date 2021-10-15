أخبار عاجلة

إيران تجري منـاورات جوية عبر البلاد وتكشف عن صواريخ "أرض-جو" موجهة -
إيران تمنح جائزة علمية لفيزيائيين مقيمين في الولايات المتحدة -
موسكو تعارض تجدد الأعمال القتالية في سوريا -
بوتين: هيمنة الغرب تتراجع أمام تعدد الأقطاب -
تظاهرات حاشدة بالسودان تطالب بحكم مدني -
رد تركي على على قمة مصر وقبرص و اليونان -
بوتين: الهيمنة الغربية تتراجع أمام التعددية -
مشاهد جديدة من المناورات الإيرانية الجوية -
لندن تغلق التحقيقات بممارسات جنودها -
أردوغان يهدد باستهداف الجيش السوري بأسلحة ثقيلة.. ما مصير إدلب؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الجيزة تزيل تعديات على أملاك الدولة بالمنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد

Print
الجيزة تزيل تعديات على أملاك الدولة بالمنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد الجيزة تزيل تعديات على أملاك الدولة بالمنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظة الجيزة مجهوداتها للتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي أملاك الدولة في ضوء التوجيهات الدورية الصادرة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لكافة الأجهزة المعنية بضرورة منع التعدي على أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وقام الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية بمنطقة عرب أبوساعد وقد تم التحفظ على ماكينة لحام وإسطوانات أكسجين وإسطوانة غاز كبيرة ومقص حديد وعروق خشب وأسياخ حديد وبرميل خلاط وكوريك وتم إيداعها بمخازن الجهاز لإتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا بشأنها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير الزراعة الأسبق يفوز بجائزة «سواميناثان» العالمية في الزراعة بالهند

وزير الزراعة الأسبق يفوز بجائزة «سواميناثان» العالمية في الزراعة بالهند

انطلاق «مهرجان العسل المصري الثالث» بحديقة الأورمان الشهر المقبل

انطلاق «مهرجان العسل المصري الثالث» بحديقة الأورمان الشهر المقبل

الغردقة تستقبل أول قافلة دعوية نسائية لواعظات الأزهر الشريف

الغردقة تستقبل أول قافلة دعوية نسائية لواعظات الأزهر الشريف

نقيب الفلاحين يقدم روشتة لحماية مزارعو الطماطم والبطاطس من تقلبات الأسعار

نقيب الفلاحين يقدم روشتة لحماية مزارعو الطماطم والبطاطس من تقلبات الأسعار