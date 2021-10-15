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شاهد "بركان إسبانيا المفزع".. ثورة الـ4 أسابيع تلتهم المنازل والمزارع!

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شاهد "بركان إسبانيا المفزع".. ثورة الـ4 أسابيع تلتهم المنازل والمزارع! شاهد "بركان إسبانيا المفزع".. ثورة الـ4 أسابيع تلتهم المنازل والمزارع!
يواصل نشاطه في "لا بالما" طارحًا سمومه مخليًا الجزيرة من سكانها

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أظهرت لقطات رصدها معهد جزر الكناري للبراكين، سرعة تدفُّق كبيرة للحمم المتدفّقة من بركان كومبري فييخا في جزيرة لا بالما الإسبانية، على نحوٍ يثير مخاوف من اتّساع رقعتها وامتدادها إلى مناطق جديدة.

وكانت السلطات الإسبانية أصدرت أوامر لمئات السكان بإخلاء منازلهم؛ حيث غطّت كثبان الرماد شوارع الجزيرة التابعة لجزر الكناري، بعدما ظلّ البركان يقذف بالحمم أسابيع طويلة، كما باتت الشوارع مليئة بالرماد الذي عطل الحياة؛ وفق "سبوتنيك عربي".

ومع عدم ظهور بادرة في الأفق على انتهاء ثوران البركان الذي دخل أسبوعه الرابع الآن، قالت السلطات: إنها تتوقّع أن تتدفّق الحمم البركانية لتواصل الانتشار في منطقة شمال غرب البركان.

وتسبّبت الحمم الحمراء اللون الساخنة في إتلاف قرابة 600 هكتار من الأراضي، وألحقت أضرارًا بنحو 1500 منزل ومبنى آخر، بينها مصنع للأسمنت نفث أبخرة سامة، في وقت سابق من الأسبوع، كما فرّ المئات من بيوتهم.

وأتى تدفّق الحمم كذلك على مزارع الموز والأفوكادو الحيوية لاقتصاد الجزيرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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