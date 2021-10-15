أخبار عاجلة

إيران تجري منـاورات جوية عبر البلاد وتكشف عن صواريخ "أرض-جو" موجهة -
إيران تمنح جائزة علمية لفيزيائيين مقيمين في الولايات المتحدة -
موسكو تعارض تجدد الأعمال القتالية في سوريا -
بوتين: هيمنة الغرب تتراجع أمام تعدد الأقطاب -
تظاهرات حاشدة بالسودان تطالب بحكم مدني -
رد تركي على على قمة مصر وقبرص و اليونان -
بوتين: الهيمنة الغربية تتراجع أمام التعددية -
مشاهد جديدة من المناورات الإيرانية الجوية -
لندن تغلق التحقيقات بممارسات جنودها -
أردوغان يهدد باستهداف الجيش السوري بأسلحة ثقيلة.. ما مصير إدلب؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الاتفاق يجري تدريبه الأخير قبل المغادرة لجدة لملاقاة الأهلي.. وحفل وداعي للعطوي

Print
الاتفاق يجري تدريبه الأخير قبل المغادرة لجدة لملاقاة الأهلي.. وحفل وداعي للعطوي الاتفاق يجري تدريبه الأخير قبل المغادرة لجدة لملاقاة الأهلي.. وحفل وداعي للعطوي

الاتفاق يجري تدريبه الأخير قبل المغادرة لجدة لملاقاة الأهلي.. وحفل وداعي للعطوي

أجرى الفريق الأول ‏لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير اليوم الجمعة على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام تحضيراً لمواجهة الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ8 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/22.

وكان التدريب قد بدأ بكلمة وداعية لمدرب الاتفاق الوطني خالد العطوي شكر فيها جميع اللاعبين على جهودهم المتميزة طوال فترة قيادته لفارس الدهناء الموسمين الماضيين والـ7 جوالات الماضية، متميناً بأن يواصل الفريق عطاءه القوي في مواجهة الأهلي للعودة إلى مسار الانتصارات.

وكان التدريب قد اشتمل على تمارين لياقية خفيفة ثم أدى اللاعبون تدريب المربعات، بعد ذلك أجرى الفريق مناورة تكتيكية على جزء من الملعب؛ واختتم المران بتنفيذ عدد من اللاعبين الكرات الثابتة على حراس المرمى.

وبعد نهاية التدريب أقامت إدارة الفريق الأول لكرة القدم حفلاً وداعياً مبسطاً للجهاز الفني التقطت فيها الصور التذكارية.

وفي سياق متصل غادرت القائمة المختارة من مطار الملك فهد الدولي بالدمام إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، حيث سيقيم الفريق في أحد فنادق جدة حتى قبل مواجهة الأهلي يوم غدٍ السبت على استاد الأمير عبد الله الفيصل بجدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأمن العام: رصد عدد من مخالفات لائحة الذوق العام في افتتاح موسم الرياض وسيتم التعامل مع مرتكبيها

الأمن العام: رصد عدد من مخالفات لائحة الذوق العام في افتتاح موسم الرياض وسيتم التعامل مع مرتكبيها

هل يعيد الربط بين السعودية والإمارات إحياء مشروع قطار الخليج السريع؟.. "آل معجبة" يجيب

هل يعيد الربط بين السعودية والإمارات إحياء مشروع قطار الخليج السريع؟.. "آل معجبة" يجيب

القبض على مواطن تعمد صدم مركبة على أحد الطرق العامة بمكة المكرمة

القبض على مواطن تعمد صدم مركبة على أحد الطرق العامة بمكة المكرمة

الأمن العام: رصد عدد من مخالفات لائحة الذوق العام في افتتاح موسم الرياض وسيتم التعامل مع مرتكبيها

الأمن العام: رصد عدد من مخالفات لائحة الذوق العام في افتتاح موسم الرياض وسيتم التعامل مع مرتكبيها