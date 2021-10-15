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الأمن البيئي يوقف 14 شخصًا ارتكبوا مخالفات رعْي في عدة مناطق

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الأمن البيئي يوقف 14 شخصًا ارتكبوا مخالفات رعْي في عدة مناطق الأمن البيئي يوقف 14 شخصًا ارتكبوا مخالفات رعْي في عدة مناطق
تم تطبيق الإجراءات النظاميّة بحقّهم

الأمن البيئي يوقف 14 شخصًا ارتكبوا مخالفات رعْي في عدة مناطق

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي "14" مخالفًا لنظام البيئة؛ منهم "7" مواطنين، و"7" مقيمين، من الجنسيتين السودانية والهندية ارتكبوا مخالفات رعي "480" رأسًا من الإبل، و"375" رأسًا من الأغنام في أماكن يُمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المعنية، مبينًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل رأس، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

وحثّ الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثّل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم "911" بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و"999" و"996" في جميع مناطق المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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