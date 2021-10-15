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وزير الخارجية السعودي يعلق على أحداث بيروت: «لبنان بحاجة إلى تغيير حقيقي»

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وزير الخارجية السعودي يعلق على أحداث بيروت: «لبنان بحاجة إلى تغيير حقيقي» وزير الخارجية السعودي يعلق على أحداث بيروت: «لبنان بحاجة إلى تغيير حقيقي»

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اعتبر وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أن الأحداث الأخيرة التي شهدها لبنان تؤكد أنه بحاجة إلى «تغيير حقيقي»، مشددا على ضرورة «التحرك الآن».

وقال وزير الخارجية السعودي بن فرحان في تصريحات لـ «رويترز»: «أحداث اليومين الماضيين تظهر أن لبنان بحاجة إلى تغيير حقيقي وجاد والمسؤولية تقع على عاتق الزعماء»

وأضاف بن فرحان: قلقون بشأن الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان وهو يتطلب التحرك الآن

وعقد الأمير فيصل مؤتمرا صحفيا في واشنطن أثناء زيارته للولايات المتحدة، تحدث فيه عن الكثير من القضايا بما في ذلك التطورات الإقليمية.

وفيما يخص الموقف من إيران وجماعة الحوثي في اليمن ذكر وزير الخارجية السعودي، يجب على إيران أن توقف سريعا الأنشطة التي تنتهك الاتفاق النووي.

وأردف الأمير فيصل بن فرحان إن إيران تسرع من أنشطتها النووية وتُدخل المنطقة في مرحلة بالغة الخطورة، وسط جهود لإعادة طهران إلى الاتفاق النوويالموفع عام 2015.

ولفت إلى أن المحادثات بين وإيران كانت ودية لكن لم تحقق تقدما ملموساً.

وتابع وزير الخارجية السعودي: «ينبغي للمجتمع الدولي ممارسة المزيد من الضغط على الحوثيين باليمن لقبول الاقتراح السعودي بوقف إطلاق النار».

اما حول مسألة سوق الطاقة بأكد وزير الخارجية السعودي أن السعودية ملتزمة تماما بدعم توازن سوق الطاقة لحماية الاقتصاد العالمي والمنتجين والمستهلكين.

المصرى اليوم

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