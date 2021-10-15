الجيزة : رفع 750 حالة إشغال لمحال ومقاهي في حدائق الأهرام

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شنت محافظة الجيزة حملة لرفع الاشغالات وإزالة تعديات المحال والكافيهات بقطاع هضبة الأهرام والتي استهدفت شوارع الخزان ومتفرعاته والضغط والجيش وقد تم فيها رفع كافه التعديات والإشغالات على حرم الطريق ورفع كافه الاشغالات من المقاهي المخالفة للتعليمات والتي تقدم خدمة الشيشة للمواطنين .

أسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة ٧٥٠ حالة إشغال متنوعة و٦ ثلاجات و٧٠ قلب شيشة وعدد ٢ تروسيكل و٤ إستاندات وتم مصادرة المضبوطات وإيداعها بمخزن الهضبة وتحرير محاضر للمخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم مع متابعة تنفيذ الحملات بصفة يومية على مدار اليوم.