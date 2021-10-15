أخبار عاجلة

إيران تجري منـاورات جوية عبر البلاد وتكشف عن صواريخ "أرض-جو" موجهة -
إيران تمنح جائزة علمية لفيزيائيين مقيمين في الولايات المتحدة -
موسكو تعارض تجدد الأعمال القتالية في سوريا -
بوتين: هيمنة الغرب تتراجع أمام تعدد الأقطاب -
تظاهرات حاشدة بالسودان تطالب بحكم مدني -
رد تركي على على قمة مصر وقبرص و اليونان -
بوتين: الهيمنة الغربية تتراجع أمام التعددية -
مشاهد جديدة من المناورات الإيرانية الجوية -
لندن تغلق التحقيقات بممارسات جنودها -
أردوغان يهدد باستهداف الجيش السوري بأسلحة ثقيلة.. ما مصير إدلب؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

برنامج الأغذية العالمي يحذر من ازدياد الجوع نتيجة الأزمة المناخية

Print
برنامج الأغذية العالمي يحذر من ازدياد الجوع نتيجة الأزمة المناخية برنامج الأغذية العالمي يحذر من ازدياد الجوع نتيجة الأزمة المناخية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر برنامج الأغذية العالمي، من ازدياد أزمة الجوع على نحو غير مسبوق نتيجة الأزمة المناخية، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة في يوم الأغذية العالمي لمساعدة المجتمعات على التكيف مع الصدمات والضغوط المناخية.

وأفاد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي في بيان اليوم، بأن مساحات شاسعة من العالم، من مدغشقر إلى هندوراس إلى بنجلاديش، تعاني من أزمة مناخية أصبحت الآن حقيقة يومية يعيشها الملايين، محذرا من أن المجتمعات الضعيفة والمحتاجة التي تعتمد غالبيتها على الزراعة وصيد السمك والثروة الحيوانية – والتي تساهم بأقل قدر في أزمة المناخ – تتحمل وطأة تداعيات هذا الأمر بإمكانيات محدودة للتخفيف من حدة الصدمة.

وأضاف أن النزاعات تعيق وصول الجهود الإنسانية إلى المجتمعات المحلية، ففي أفغانستان على سبيل المثال، تسبب الجفاف الشديد المرتبط بالنزاعات والصعوبات الاقتصادية في معاناة ثلث السكان من الجوع.

كما أكد المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي على حشد الجهود لمواجهة هذه التحديات، ففي بنجلاديش على سبيل المثال، يدعم البرنامج المجتمعات المتضررة من الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات من خلال تقديم المساعدات النقدية قبل وقوع الكوارث حتى يتمكن السكان من شراء الأغذية والدواء وحماية الأصول الحيوية ونقل الماشية والأسر إلى أماكن آمنة.

وقال إن النزاع يتسبب في إغراق الملايين في الجوع اليوم، لافتا الانتباه إلى أن الحاجة إلى الاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر والتكيف مع المناخ وبرامج بناء القدرة على الصمود لتجنب هذه الكارثة الإنسانية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير الزراعة الأسبق يفوز بجائزة «سواميناثان» العالمية في الزراعة بالهند

وزير الزراعة الأسبق يفوز بجائزة «سواميناثان» العالمية في الزراعة بالهند

انطلاق «مهرجان العسل المصري الثالث» بحديقة الأورمان الشهر المقبل

انطلاق «مهرجان العسل المصري الثالث» بحديقة الأورمان الشهر المقبل

الغردقة تستقبل أول قافلة دعوية نسائية لواعظات الأزهر الشريف

الغردقة تستقبل أول قافلة دعوية نسائية لواعظات الأزهر الشريف

نقيب الفلاحين يقدم روشتة لحماية مزارعو الطماطم والبطاطس من تقلبات الأسعار

نقيب الفلاحين يقدم روشتة لحماية مزارعو الطماطم والبطاطس من تقلبات الأسعار