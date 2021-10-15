قطع الأضواء مقصود أم مصادفة؟.. ماذا حدث بمشاركة محمد رمضان في افتتاح مهرجان الجونة

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

أحيا الفنان محمد رمضان حفل «الأفتر بارتي» بعد افتتاح فعاليات مهرجان الجونة السينمائى الدولى، بأغنيته الجديدة «جو البنات» بصحبة النجم العالمي من أصل مغربي ريد وان، والملحن المغربي نعمان بلعياشي.

وشاركته الفنانة ميس حمدان، في الاستعراض الذي قدمه على المسرح، كموديل خلال حفل افتتاح الجونة.

من خلال مشاركته في افتتاح الدورة الـ5، نرصد أبرز الملاحظات التي أثارت الجدل من وقت ظهوره حتى انتهاء حفل الافتتاح.

دخوله الافتتاح بسيارته «اللمبورجيني» مكتوب عليها «نمبر وان»

دخل الفنان محمد رمضان افتتاح مهرجان الجونة السينمائى، بسيارته اللمبورجيني كما أن شكلها كان لافتًا للغاية، فجمعت بين اللونين الأسود والذهبي، كما أنها كانت تحمل شعاره الشهير «نمبر وان»، وظهر الفنان محمد رمضان بإطلالة مميزة، حيث ظهر بجاكيت باللون الذهبي وبنطلون باللون الأسود.

تجاهل النجوم أثناء تقديمه أغنية «جو البنات»

لاحظ عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي، تجاهل عدد من نجوم الفن والحضور، أثناء تقديمه أغنيته «جو البنات» على المسرح، ولجأ بعضهم للنظر في هواتفهم، وفور هذا التصرف انتقدهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي لأنهم يرون أن رمضان نجح في استفزازهم والسيطرة على الأجواء بخفة ظله.

قطع الأنوار عليه مقصود أم مصادفة؟

بعد أن قدم محمد رمضان أغنية «جو بنات» في حفل افتتاح مهرجان الجونة، فوجئ بالفنانة بشرى تنهي خلافها معه وأهدته باقة من الورود، فقبل جبين بشرى وقال لها «الصلح خير»، وعندما حاول أن يلقي كلمة، تم قطع الأضواء عليه بشكل مفاجئ، وأعرب الجمهور عن استيائهم الشديد لما حدث، معتبرين إياه أمرًا مدبرًا للتغطية على نجاحه.