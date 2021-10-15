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«مات من الجوع».. فتاة البدرشين تلقي رضيعها في الشارع بعد رفض خطيبها الاعتراف به

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«مات من الجوع».. فتاة البدرشين تلقي رضيعها في الشارع بعد رفض خطيبها الاعتراف به «مات من الجوع».. فتاة البدرشين تلقي رضيعها في الشارع بعد رفض خطيبها الاعتراف به

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كشفت تحريات مباحث الجيزة، غموض العثور على جثة طفل حديث الولادة بمنطقة البدرشين، وقالت إن والدة الرضيع قامت بقتله خنقا والتخلص من جثته أمام أحد العقارات بالمنطقة وفرت هاربة. تمكنت أجهزة الأمن من القبض عليها وتم تحرير محضر وتولت النيابة العامة التحقيقات.

كان قسم شرطة البدرشين تلقى بلاغا من أحد السكان بالعثور على جثة طفل حديث الولادة، وانتقلت الأجهزة الأمنية وبعد تفريغ الكاميرات بمكان الحادث تم تحديد هوية المتهمة بارتكاب الواقعة، وقررت النيابة العامة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اعترافات المتهمة بوجود علاقة غير شرعية مع خطيبها السابق 27 سنة ويعمل ممرضًا في أحد المستشفيات بمنطقة الجيزة، وأن الشاب استغل فترة خطوبتهما ومارس معها الرذيلة وأفقدها عذريتها، أسفرت عن الحمل منه سفاحا.

جثة طفل رضيع - صورة أرشيفية

وأضافت في التحقيقات: «خطيبي أوهمني بالحب وأقامت معه علاقة غير شرعية أكثر من مرة حتى شعرت بتحرك الجنين في أحشائها، وعندما أخبرته بالحمل تهرب منها ورفض إتمام الزواج وقرر فسخ الخطوبة، فقررت التخلص منه وتركه في مدخل أحد العقارات بالمنطقة فمات جوعا».

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على والد الطفل واعترف بارتكاب الواقعة وعدم الاعتراف بنسب الطفل، فوجهت له النيابة العامة تهمة هتك عرض الفتاة والمشاركة في موت الطفل وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات كما قررت عرض الخطيبين على الطب الشرعي للتأكد من نسب الرضيع المتوفى لهما.

المصرى اليوم

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