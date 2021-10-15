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بريطانيا تنكس أعلامها و"جونسون" يهرع لاجتماع.. اعرف السبب

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بريطانيا تنكس أعلامها و"جونسون" يهرع لاجتماع.. اعرف السبب بريطانيا تنكس أعلامها و"جونسون" يهرع لاجتماع.. اعرف السبب
من كنيسة بلفيرس الميثودية ببلدة لي-آن-سي إلى اعتقال "مشتبه فيه"

بريطانيا تنكس أعلامها و

تم تنكيس الأعلام فوق عدد من المؤسسات الحكومية في لندن، حداداً على النائب البرلماني المحافظ، ديفيد أميس، الذي قتل اليوم الجمعة إثر تعرضه لعملية طعن داخل كنيسة أثناء لقاء انتخابي.

وأكدت وكالة "رويترز"، أن الأعلام نكست فوق مقر رئيس الوزراء البريطاني "داونينغ ستريت" ومبنى البرلمان، بينما أعرب العديد من المشرعين عن صدمتهم إزاء وفاة "أميس" البالغ من العمر 69 عاماً الذي كان برلمانياً مخضرماً، وانتخب في مجلس النواب لأول مرة عام 1983، وفق ما نقلت " اليوم".

وعلى خلفية مقتل أميس، هرع رئيس بوريس جونسون إلى العودة للندن من مدينة برستل غرب إنجلترا؛ حيث شارك في اجتماع.


وأكدت الشرطة أنها اعتقلت مشتبها فيه في الهجوم الذي أودى بحياة "أميس" في كنيسة بلفيرس الميثودية في بلدة لي-آن-سي، غير أن دواع الهجوم لا تزال مجهولة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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