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ليلة تتعدى الخيال.. "آل الشيخ": أهلًا بكم في مسيرة افتتاح ‫#موسم_الرياض

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ليلة تتعدى الخيال.. "آل الشيخ": أهلًا بكم في مسيرة افتتاح ‫#موسم_الرياض ليلة تتعدى الخيال.. "آل الشيخ": أهلًا بكم في مسيرة افتتاح ‫#موسم_الرياض
أشار إلى حفلة عالمية ورابط بلوغ التذاكر.. مفاجآت و"كلمة من القلب للقلب"

ليلة تتعدى الخيال..

وجّه المستشار في الديوان الملكي رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، دعوة للجميع لحضور حفل مسيرة افتتاح #موسم_الرياض 2021؛ وذلك يوم 20 أكتوبر، واصفاً الليلة بأنها "ليلة تتعدى الخيال أول حفلة عالمية بمشاركة النجم العالمي بيتبول".

‏وأشار إلى أن الحصول على التذاكر عبر الرابط الآتي: ‏tickets.riyadhseason.sa/ar/d/703/riyad".

جاء ذلك في تغريدة نشرها المستشار "آل الشيخ" عبر حسابه في "تويتر"، قال فيها: "أهلًا وسهلًا بكم في مسيرة افتتاح #موسم_الرياض 2021 ‏يوم 20 أكتوبر نعيش ليلة تتعدى الخيال.. ومعها أول حفلة عالمية من @Pitbull ‏التذاكر من هنا: tickets.riyadhseason.sa/ar/d/703/riyad".

وتتضمن مسيرة "موسم الرياض" التي تعد أكبر مسيرة استعراضية في المملكة، أكثر من 1.500 مؤدٍّ بأزياء تنكرية، وعرض دبابات هارلي والألعاب النارية ومفاجآت كثيرة، وسيخصص للحضور مدرج لمشاهدة المسيرة كاملة من أماكنهم وسيتم توفير أكثر من 2.760 درون".

كما نشر رئيس هيئة الترفيه،عبر حسابه، كلمة من القلب للقلب، أكد فيها أن "الموسم هذا موسمنا كلنا وما راح ننجح بدونكم"، كما اعرب عن فرحته وسعادته اليوم بزيادة الرحلات بعدد كبير بين الكويت والرياض، وعلق "موسم_الرياض ناطركم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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