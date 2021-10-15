المرسم الصيفي بقصر ثقافة شرم الشيخ

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في إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعى الثقافى والفكرى وتشجيع الأدباء والمبدعين، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم العديد من البرامج والمشروعات الثقافية والفنية بفرع ثقافة جنوب سيناء بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل.

حيث اقام قصر ثقافة ثقافة شرم الشيخ معرضًا للفن التشكيلي بعنوان «المرسم الصيفي» لكلية الفنون والتصميم بجامعة الملك سلمان الدولية بشرم الشيخ، افتتح المرسم دكتور تامر عباس مدير فرع شرم الشيخ للجامعة ولفيف من اساتذت الكلية، باشراف د. مي ندا، د. عبدالحميد، ويضم المعرض٣٠ لوحة فنية تتحدث عن الطبيعة الصامتة ومناظر طبيعية، باستخدام ادوات «الاكرليك، على توال»، والجدير بالذكر ان المعرض مستمر حتي ١٥ أكتوبر الجاري.