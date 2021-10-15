أخبار عاجلة

إيران تجري منـاورات جوية عبر البلاد وتكشف عن صواريخ "أرض-جو" موجهة -
إيران تمنح جائزة علمية لفيزيائيين مقيمين في الولايات المتحدة -
موسكو تعارض تجدد الأعمال القتالية في سوريا -
بوتين: هيمنة الغرب تتراجع أمام تعدد الأقطاب -
تظاهرات حاشدة بالسودان تطالب بحكم مدني -
رد تركي على على قمة مصر وقبرص و اليونان -
بوتين: الهيمنة الغربية تتراجع أمام التعددية -
مشاهد جديدة من المناورات الإيرانية الجوية -
لندن تغلق التحقيقات بممارسات جنودها -
أردوغان يهدد باستهداف الجيش السوري بأسلحة ثقيلة.. ما مصير إدلب؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

المرسم الصيفي بقصر ثقافة شرم الشيخ

Print
المرسم الصيفي بقصر ثقافة شرم الشيخ المرسم الصيفي بقصر ثقافة شرم الشيخ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعى الثقافى والفكرى وتشجيع الأدباء والمبدعين، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم العديد من البرامج والمشروعات الثقافية والفنية بفرع ثقافة جنوب سيناء بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل.

حيث اقام قصر ثقافة ثقافة شرم الشيخ معرضًا للفن التشكيلي بعنوان «المرسم الصيفي» لكلية الفنون والتصميم بجامعة الملك سلمان الدولية بشرم الشيخ، افتتح المرسم دكتور تامر عباس مدير فرع شرم الشيخ للجامعة ولفيف من اساتذت الكلية، باشراف د. مي ندا، د. عبدالحميد، ويضم المعرض٣٠ لوحة فنية تتحدث عن الطبيعة الصامتة ومناظر طبيعية، باستخدام ادوات «الاكرليك، على توال»، والجدير بالذكر ان المعرض مستمر حتي ١٥ أكتوبر الجاري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير الزراعة الأسبق يفوز بجائزة «سواميناثان» العالمية في الزراعة بالهند

وزير الزراعة الأسبق يفوز بجائزة «سواميناثان» العالمية في الزراعة بالهند

انطلاق «مهرجان العسل المصري الثالث» بحديقة الأورمان الشهر المقبل

انطلاق «مهرجان العسل المصري الثالث» بحديقة الأورمان الشهر المقبل

الغردقة تستقبل أول قافلة دعوية نسائية لواعظات الأزهر الشريف

الغردقة تستقبل أول قافلة دعوية نسائية لواعظات الأزهر الشريف

نقيب الفلاحين يقدم روشتة لحماية مزارعو الطماطم والبطاطس من تقلبات الأسعار

نقيب الفلاحين يقدم روشتة لحماية مزارعو الطماطم والبطاطس من تقلبات الأسعار