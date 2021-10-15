بعد أنباء الإطاحة بستيف بروس.. من يتولى تدريب فريق نيوكاسل يونايتد؟

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تزداد التكهنات في الأيام الماضية بشأن خليفه ستيف بروس في تدريب نيوكاسل يونايتد، بعد أيام من إعلان إقالته، بالتزامن مع دخول النادي حقبة جديدة بعد شراء صندوق الاستثمارات العامة السعودي للنادي في صفقة بلغت 305 مليون جنيه استرليني.

وكان أبرز المرشحين لتولي تدريب الفريق هما رفائيل بنيتز مدرب إيفرتون وبريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي

لكن الثنائي نأى بنفسيهما عن شائعات تربطهما بتدريب نيوكاسل يونايتد بعد أن اشترت مجموعة يقودها صندوق الاستثمارات العامة السعودي النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأسبوع الماضي.

وثارت شكوك حول مستقبل المدرب ستيف بروس في نيوكاسل بعد هذا الاستحواذ لكن النادي قال في وقت سابق اليوم الجمعة إن بروس سيقود الفريق أمام توتنهام هوتسبير يوم الأحد مما يسمح له بخوض مباراته رقم ألف في مسيرته كمدرب، ونشر النادي بيانا عبر موقعه الرسمي اليوم أكد خلاله بقاء المدرب صاحب الـ60 عاما في منصبه للقاء توتنهام ، في المباراة التي ستقام على ملعب نيوكاسل، سانت جيمس بارك الأحد المقبل في ثامن جولات البريميرليج .

وسبق لبنيتز تدريب نيوكاسل بين 2016 و2019 وقاد الفريق للصعود للدوري الممتاز في أول موسم كامل له مع النادي ويبقى من المدربين المحبوبين في ملعب سانت جيمس بارك لكنه أكد أنه سيبقى مع إيفرتون بعد توليه المسؤولية هذا الصيف.

وقال بنيتز للصحفيين اليوم الجمعة «تربطتي علاقة رائعة مع جماهير نيوكاسل والمدينة وشهادتي تكون دائما مجروحة».

وأضاف: «منذ اليوم الأول لمفاوضاتي مع مجلس الإدارة هنا قلت لهم لا تقلقوا. قررت البقاء لأني سعيد جدا»، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وتابع: «كل ما هنالك أنني أرغب في تطوير كل الأمور قدر المستطاع هنا. أرتبط بعقد مع إيفرتون حاليا وأركز في عملي وأتمنى كل التوفيق لنيوكاسل».

10) - صورة أرشيفية

أما ثاني المرشحين فهو رودجرز الذي انتقل لتدريب ليستر سيتي من سيلتيك في منتصف موسم 2018-2019 وقال إنه ملتزم «بنسبة مئة في المئة» بالبقاء في النادي مضيفا أن التكهنات بشأن تدريب نيوكاسل تضر كل الأطراف المعنية.

وأضاف رودجرز «ارتبط بعقد حتى 2025 وأرغب بالطبع في البقاء هنا. أنا محظوظ للغاية. رئيس النادي شخصية رائعة وكذلك مدير الكرة وأملك مجموعة من اللاعبين الذين استمتع بالعمل معهم.

«نملك هيكلا هنا يساعدنا على المنافسة.. سمعت بكل التكهنات التي ستضر الجميع خاصة ستيف ونيوكاسل»، وفق ما أفادت وكالة رويترز.

ويحتل فريق نيوكاسل المركز قبل الأخير في الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط من أصل سبع مواجهات خاضها الفريق.

المدرب بريندان رودجرز - صورة أرشيفية

وفي تقرير لصحيفة «ماركا» الاسبانية، ذكرت أن مالكو نيوكاسل الجدد يفكرون في تعيين مدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان ليكون أول مدرب في مشروعهم الجديد، لكن الصحيفة رجحت أن ذلك الخيار هو الحلم المستحيل، خاصة أن «زيزو» يطمح لتدريب المنتخب الفرنسي.

زيدان - صورة أرشيفية

ورجحت الصحيفة أن نيوكاسل سيفشل في استقطاب مدربي من النخبة، أمثال بينيتث أو زيدان أو أنطونيو كونتي مدرب الإنتر السابق، مما سيجعل الفريق يضطر للتعاقد مع أحد المدربين الإنجليز المحليين مع تفضيل أسماء مثل فرانك لامبارد مدرب تشيلسي السابق وستيفن جيرارد مدرب رينجرز الاسكتلندي، لتولي المهمة.