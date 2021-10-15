مايان السيد عن حضورها افتتاح مهرجان الجونة السينمائي : «شعرت كأنني في حلم»

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أعربت الفنانة الشابة مايان السيد، عن سعادتها البالغة لحضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، أمس، في دورته الـ5 .

ونشرت مايان السيد عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو«إنستجرام»، مجموعة صور لها من على الريد كاربت، وعلقت عليها قائلة: «شعرت أمس كأنني في حلم، وشكرا مهرجان الجونة لدعوتي لمشاهدة هذه العظمة، لا أطيق الانتظار لمشاهدة الأفلام وحضور بعض الندوات والفصول الدراسية».

وانطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الـ5، مساء أمس الخميس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم يسرا، ليلى علوي، منى زكي، أروى جودة، أحمد السقا، شريف منير، هند صبري، ياسمين صبري، منة شلبي .