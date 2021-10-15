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الرئيس الفرنسي يؤبن آخر المحاربين القدامى بالحرب العالمية الثانية

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الرئيس الفرنسي يؤبن آخر المحاربين القدامى بالحرب العالمية الثانية الرئيس الفرنسي يؤبن آخر المحاربين القدامى بالحرب العالمية الثانية

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شارك الرئيس إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة في تأبين آخر من كان على قيد الحياة من أبطال تحرير فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية والذي توفي هذا الأسبوع.

وكان أوبير جيرمان، الذي توفي يوم الثلاثاء عن 101 سنة، آخر من كان على قيد الحياة من «رفاق التحرير». وهو أحد الحاصلين على وسام التحرير الذي أمر الجنرال شارل ديجول في عام 1940 بمنحه تكريما للجنود وأفراد المقاومة والمدنيين الذين قاتلوا الاحتلال النازي للبلاد. ونُقل نعشه مع أوسمة الشرف إلى نصب أنفاليد في باريس خلال حفل عسكري حضره كبار الساسة وبثه التلفزيون الوطني.

وقال ماكرون «لقد دافع عن الحرية مع رفاقه في السلاح وفي الروح، وكل من يعتبرون أنفسهم كذلك، سيعيد بناء روح الإخاء». وأضاف: «مهمتنا ستكون مواصلة بذل الجهود المضنية بنفس الحماس. وسوف نستطيع».

المصرى اليوم

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