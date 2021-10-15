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انخفضت أسعار الذهب اليوم فى الجمعة فى مصر، ووصل الانخفاض إلى 9 جنيهات للذهب عيار 24، بالتزامن مع الانخفاض الكبير فى أسعار الذهب عالميًا.

ووصلت الانخفاض فى سعر الذهب عيار 21 إلى 8 جنيهات، بينما انخفض سعر الذهب عيار 18 بمقدار 7 جنيهات.

أعلنت شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة أسعار الذهب بدون مصنعية أو ضريبة دمغة فى بيان صادر فى الساعة الثالثة عصرًا كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24 فى مصر 891.5 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 فى مصر 780 جنيها.

سعر الذهب فى مصر عيار 18 بلغ 668.5 جنيه.

وكانت أسعار الذهب فى مصر بحسب بائعين فى حوالي الساعة السادسة من مساء اليوم كما يلي:

سعر الذهب عيار 24 فى مصر اليوم 887 جنيهًا.

سعر جرام الذهب فى مصر عيار 21 بلغ 776 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 فى مصر 665 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب فى محال الصاغة ختمت مساء أمس الخميس على أسعار الآتية:

الذهب عيار 24 بلغ 896 جنيهًا، الذهب عيار 21 بلغ 784 جنيهًا، الذهب عيار 18 بلغ 672 جنيهًا.

وبدأت محال الصاغة صباح اليوم على الأسعار التالية:

الذهب عيار 24 بلغ 894 جنيهًا، الذهب عيار 21 بلغ 782 جنيهًا، الذهب عيار 18 بلغ 670 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا اليوم الجمعة

هبطت أسعار الذهب اليوم أمام الدولار فى البورصات العالمية للتعاملات الفورية والآجلة.

ووصل سعر الذهب للعقود الآجلة حوالي الساعة السادسة بتوقيت القاهرة إلي 1771.19 دولار، بانخفاض بنسبة 1.37%.

كما هبط سعر الذهب للعقود الأجلة إلي 1771.95دولار بنسبة انخفاض 1.44% فى الساعة السادسة بتوقيت مصر.

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