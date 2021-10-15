يتسع لـ 4 آلاف سيارة.. بدء تشغيل الجراج متعدد الطوابق في ميناء الإسكندرية

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بدأت هيئة ميناء الإسكندرية في تشغيل جراج متعدد الطوابق الجديد الجديد تجريبا، لحل أزمة تكدس السيارات الواردة إلى مصر خاصة وأن ميناء الإسكندرية يعد من أعلى الموانيء طاقة عالميا، كما أنه يعد البوابة لنحو ٧٠℅ من حركة الواردات والصادرات المصرية.

وأعلنت وزارة النقل ان الجراج تم الانتهاء من تنفيذه وبدء تشغيله تجريبياً. وأوضحت أن الجراج أقيم على مساحة ١٥ ألف متر مربع ويتكون من خمس طوابق بإجمالى ٧٥ ألف متر مربع ، وتصل الطاقة الاستيعابية 4000 سيارة تقريباً.

وأوضحت أن الجراج الجديد يساهم في استيعاب وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية بالميناء، ومن المنتظر طرحه على إحدى الشركات لإدارته بنظام حق الانتفاع.