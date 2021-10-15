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«صحة القاهرة» تٌنظم حملة للتبرع بالدم وفحص شامل للمتقدم للمُتبرعين

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«صحة القاهرة» تٌنظم حملة للتبرع بالدم وفحص شامل للمتقدم للمُتبرعين «صحة القاهرة» تٌنظم حملة للتبرع بالدم وفحص شامل للمتقدم للمُتبرعين

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نظمت إدارة بنوك الدم بمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، اليوم الجمعة، بنادي الطيران، حملة للتبرع بالدم، وذلك بالتنسيق مع نوادي الروتاري، وانطلقت الحملة من الساعة الواحدة ظهرا، وحتى مساء اليوم.

وقالت الدكتورة شيرلي أيليا مدير إدارة بنوك الدم بالمديرية، أن الحملة تتكون من أربعة فرق طبية، ٥ أطباء وعدد ٨ تمريض مدرب ومجهز على أعلى مستوى لاستقبال المتبرعين.

وأضافت مدير بنوك الدم بالمديرية، أن الحملة توجهت للموقع بأربعة سيارات إسعاف مساهمة من هيئة الاسعاف المصرية يتم خلالها، فحص شامل للمتقدم للتبرع، من قياس ضغط الدم، والانيميا

وتابعت: الحملة شهدت إقبال منذ بدء الحملة رائع من الجمهور وزوار النادي، ويتم ذلك بمعدات وأدوات على درجة عالية من التعقيم.

وقال الدكتور كريم سلام وكيل مديرية الشؤون الصحية، والذي يقوم بالإشراف على الحملة ومتابعتها، أن المديرية تعمل على تطوير إدارة بنوك الدم بمديرية صحة القاهرة.

وأشار رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، أن تلك الحملة برعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لتطوير بنوك الدم بمستشفيات مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة.

المصرى اليوم

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