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«قومى المرأة» يشارك فى معرض تراثنا للحرف اليدوية

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«قومى المرأة» يشارك فى معرض تراثنا للحرف اليدوية «قومى المرأة» يشارك فى معرض تراثنا للحرف اليدوية

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شارك المجلس القومي للمرأة في معرض تراثنا للحرف اليدوية الذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح ، في الفترة من 9 أكتوبر حتى يوم 15 أكتوبر 2021، بمركز للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت شعار «فنون من كل حتة في مصر».

وأكدت مي محمود مدير عام إدارة تنمية المهارات بالمجلس، أن المجلس شارك في المعرض بجناح لعرض منتجات مختلفة للسيدات ضمت مجموعة من المشغولات الفضية والكروشيه والمنسوجات والمفارش القطنية بالإضافة إلى الملابس التراثية السيناوية، وشنط ذات رسومات متنوعة ومبتكرة من نتاج الورش التي نظمها المجلس.

وأوضحت مي محمود أن المشاركة في المعرض تأتي في ضوء حرص المجلس على التمكين الاقتصادي للسيدات والفتيات صاحبات الحرف ودعمهن لتسويق وتطوير منتجاتهن والمشاركة بالمعارض المختلفة من أجل فتح قنوات تسويقية لهن، مشيرة إلى أن منتجات السيدات التي تم عرضها خلال أيام المعرض لاقت استحسان زائري المعرض.

المصرى اليوم

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