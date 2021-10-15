عربات متنقلة لتطعيم المواطنين بكفر الشيخ ضد كورونا

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قال ببيان إعلامي لمديرية الشؤون الصحيه بكفرالشيخ إن مديرية الصحة بكفر الشيخ مستمرة في حملات التطعيم ضد فيروس الكورونا وأن السيارات المتنقلة تجوب جميع مراكز وقرى المحافظة حتى تصل إلى المواطنين في أماكنهم إلى جانب الفرق المتحركة التي تصل إلى جميع المرافق الحكومية بالتنسيق أول بأول والمراكز الثابتة والفرق المتحركة بالمستشفيات والمراكز الطبيه ومراكز الشباب بمختلف مدن المحافظة ومكاتب المسافرين.

وأضاف البيان أن اللقاح متوفر وأمن ومجانى وأن جميع مراكز التطعيم تعمل بإنتظام وخلال الإجازات والعطلات، ويتم التقديم للقاح عن طريق موقع وزارة الصحة http://egcovac.mohp.gov.eg وبمجرد التسجيل على الموقع يتوجه المواطن لأخذ جرعته من اللقاح دون انتظار رساله بتحديد المكان إلى أقرب فريق متحرك أو مركز شباب.