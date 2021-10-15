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قال النائب محمد أحمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وبدء تصدير الكهرباء والطاقة المتجددة لأوروبا من مصر، بداية عصر جديد للطاقة في المنطقة.

وأضاف الجبلاوى في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أنه للمرة الأولى أن تقوم دولة أفريقية هي مصر بتصدير الطاقة لأوروبا. وتابع أن توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين، جاء بعد النقلة الهائلة في قطاع الكهرباء وقدرة مصر على تحقيق احتياطي قوي من الطاقة الكهربائية، بعد القضاء التام على العجز الذي كان موجودًا قبل سنوات، والوصول بالكهرباء لكافة قرى ومدن مصر بنسبة 100%.

أوضح عضو مجلس النواب، أن تصدير الطاقة الكهربائية لليونان وأوروبا، يؤكد أن الإصلاح الاقتصادي الذي قاده الرئيس السيسي في مصر أتى ثماره، فمصر على طريق الحضارة والمدنية بقوة، وتنطلق لتكون قوة اقتصادية إقليمية ضخمة بفضل سياسات مالية واقتصادية رشيدة ومتوازنة وجريئة، لافتا إلى أن الربط بين مصر واليونان وقبرص، سيجعل مصر بوابة ليس فقط لأوروبا ولكن بوابة بين أفريقيا وأوروبا، في مجال تصدير الطاقة الجديدة والمتجددة. مشيرا إلى أن السنوات الماضية، أثبتت صحة الرؤية المصرية في مجال الكهرباء وإقامة المحطات الضخمة والتصدي للعجز الذي كان موجودًا قبل عدة سنوات بكل قوة، والانطلاق بقوة للتنمية.