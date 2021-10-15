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بدأت مكاتب البريد في محافظة بني سويف، في استقبال المواطنين الراغبين في سداد المصروفات المدرسية تنفيذا للتوجيهات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن إتاحة خدمة سداد مصروفات المدارس للعام الدراسي الجديد 2021- 2022 لجميع المراحل والصفوف الدراسية بالتعليم الأساسي، وذلك بدءًا من يوم الأحد 3 أكتوبر وحتى بدء الدراسة.

ويمكن سداد مصروفات المدارس للعام الدراسي الجديد بالرقم القومي للطالب من خلال فروع الدفع الالكتروني بمكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية.

كان الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري، صرح بأن الهيئة اتخذت التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تيسير سداد المواطنين للمصروفات الدراسية عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، مشيرًا أنه تقرر تشغيل ما يقرب من 500 مكتب بريد بجميع المحافظات لتقديم كافة الخدمات للمواطنين يومي الجمعة والسبت 15 و16 أكتوبر، على أن تبدأ مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً ويوم السبت ابتداء من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا.

وأضاف فاروق أن الخطوة تأتي في إطار دعم خطط الدولة في التسهيل على المواطنين وتيسير سداد المصروفات الدراسية على أولياء الأمور.

من جهته، أكد عيد جمعة، رئيس مكتب بريد بني سويف ثاني، بشارع أحمد عرابي، بمدينة بني سويف، أن المكتب، بدأ العمل- صباح اليوم- الجمعة في استقبال المواطنين، من الراغبين في سداد المصروفات المدرسية، فضلا عن تقديم كافة الخدمات البريدية، مشيرا إلى الالتزام الكامل بكافة الضوابط التي أقرتها هيئة البريد بخصوص الإجراءات الاحترازية للوقاية من تداعيات فيروس كورونا.