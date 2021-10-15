أخبار عاجلة

قرية ترابية عمودية في إكسبو 2020 دبي تحاكي شوارع المغرب العتيقة -
ملكة الأدوار الشريرة.. محطات في حياة نعيمة الصغير.. بدأت حياتها مطربة وتمنت منافسة أم كلثوم -
أحمد دياب لـ اليوم السابع شعار جديد للدورى وتغيير الدرع الموسم المقبل -
سر ظهوره فى أدوار الشر.. النجم محمد عز يكشف سر ابتعاده عن الغناء ومغامرته في التعرف علي زوجته -
لو بتدخن.. شوف السجاير والشيشة بتعمل إيه في صحتك ؟ -
والدهم يستغلهم فى التسول.. حماية الطفل تنقذ 5 أطفال بكفر الشيخ يتسول بهم أبوهم ورفض رعايتهم -
لو ابنك فى أولى ثانوي عام.. 13 نصيحة لطلاب لفهم نظام التقييم الجديد -
أول صلاة جمعة بمساجد مصر بعد قرار فتح دورات المياه خلال ساعات -
أبو دراع المصرى يتحدي باباي الروسي.. الأول فرحان بعضلات من الهرمونات والتاني كانت نهايته مأساوية -
أحمد دياب فى ندوة اليوم السابع عائد التذاكر بالكامل للأندية وتذكرتى تحصل على نسبة التشغيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مخاوف في بريطانيا.. 43 ألف خطأ بفحوص "كورونا" تُغلق مختبراً طبياً

Print
مخاوف في بريطانيا.. 43 ألف خطأ بفحوص "كورونا" تُغلق مختبراً طبياً مخاوف في بريطانيا.. 43 ألف خطأ بفحوص "كورونا" تُغلق مختبراً طبياً
تحقيقات أجراها القائمون على برنامج لتعقُّب انتشار الفيروس قادت للقرار

مخاوف في بريطانيا.. 43 ألف خطأ بفحوص

علّقت السلطات في بريطانيا، خدمات مختبر طبي خاص، وسط مخاوف من أن نتائج فحوص لنحو 43 ألف شخص أشارت بالخطأ إلى عدم إصابتهم.

وجاء تعليق خدمات الفحص في المختبر، بمنطقة وولفرهامتون، عقب تحقيق أجراه القائمون على برنامج لتعقُّب انتشار الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19، وفق "بي بي سي".

وقال رئيس هيئة الأمن الصحي في بريطانيا إن من "غير الواضح" ما الخطأ الذي حدث.

ودعت السلطات أولئك الذين ما زالوا في طور العدوى إلى إعادة الفحص.

وثارت الشكوك حين جاءت نتائج فحوص التدفق الجانبي أو الأفقي Lateral Flow إيجابية، بينما كانت نتائج فحوص تفاعل البوليميراز المتسلسل -المعروف بـ"بي سي ار" PCR- التي أجراها المختبر سلبية.

وقالت جيني هاريس الرئيسة التنفيذية لهيئة الأمن الصحي ورئيسة برنامج التعقُّب: "نجري تحقيقاً مفصلاً معهم... لكن المهم بالطبع أننا علقنا كل خدماتهم".

وأضافت أن السلطات تعمل على التواصل مع أولئك الذين مازالوا في طور العدوى -الذين يُعتقد أن عددهم بضعة آلاف، وأنهم خضعوا للفحص خلال الأسبوع الماضي تقريباً- لدعوتهم لإعادة الفحص.

وقد يعني هذا الخطأ أن آلاف المصابين بالفيروس قيل لهم إنهم ليسوا بحاجة إلى عزل أنفسهم، وربما نقلوا العدوى إلى آخرين.

وتُستخدم فحوص التدفق الجانبي السريعة في المدارس وأماكن العمل لتحديد المصابين الذين لا تظهر عليهم أعراض الإصابة، والذين يمكن أن ينشروا الفيروس.

أما فحوص البي سي ار، التي تُرسل عيناتها إلى المختبرات، فترصد وجود الفيروس بعد أسابيع من الإصابة، ويتحرك بموجبها القائمون على برنامج تعقب انتشار الفيروس. ويُطلب ممن أجرى فحصا سريعا وكانت نتيجته إيجابية أن يجري فحص بي سي ار.

ومن الطبيعي أن تكون بعض النتائج كاذبة؛ لأنه لا يمكن الوصول إلى دقة بنسبة مائة في المائة. لكن في الأسابيع القليلة الماضية أفادت تقارير بأن نسبة الخطأ مرتفعة على نحو استثنائي في بعض المناطق.

وقالت وكالة الأمن الصحي: إن المختبر فحص حوالي 400 ألف عينة، وأن نتائج الفحص لنحو 43 ألف شخص كانت غير صحيحة بين 8 سبتمبر و12 أكتوبر، ويجري الآن إرسال جميع العينات من المختبر إلى مختبرات أخرى.


وقالت وكالة الأمن الصحي إن جميع المختبرات الأخرى تعمل بشكل طبيعي، وإنه لا توجد مشاكل في عملها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ارتفاع جديد في الوفيات .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

ارتفاع جديد في الوفيات .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

استشاري بلندن: المتحور الجديد لفيروس كورونا أسرع انتشار من دلتا

استشاري بلندن: المتحور الجديد لفيروس كورونا أسرع انتشار من دلتا

الشباب والرياضة: قافلة طبية لإعطاء الجرعة الأولى والثانية لفيروس كورونا ببنها

الشباب والرياضة: قافلة طبية لإعطاء الجرعة الأولى والثانية لفيروس كورونا ببنها

فلسطين تسجل 7 وفيات و530 إصابة جديدة بـفيروس كورونا

فلسطين تسجل 7 وفيات و530 إصابة جديدة بـفيروس كورونا