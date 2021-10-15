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الكويت تدين محاولات "الحوثي" تهديد أمن والملاحة البحرية

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الكويت تدين محاولات "الحوثي" تهديد أمن السعودية والملاحة البحرية الكويت تدين محاولات "الحوثي" تهديد أمن والملاحة البحرية
دعت لتحرك دولي سريع وحاسم لردع الميليشيا ومحاسبتها

الكويت تدين محاولات

أعربت دولة الكويت اليوم عن إدانتها واستنكارها بأشدّ العبارات استمرارَ محاولات ميليشيا الحوثي تهديدَ أمن المملكة عبر استهداف مدينة جازان بطائرة مسيرة، وتهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر بزورقين مفخخين.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن "استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة العربية واستقرار المنطقة وتهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها".

وأكد البيان على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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