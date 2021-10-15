تعرّف على أفضل المناطق فرصًا لهطول الأمطار خلال وسم هذا العام

★ ★ ★ ★ ★

"الجهني": المنخفضات الجوية تدخل المنطقة خلال الأسبوعين المقبلين

أكد الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني، لـ"سبق"، أنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة، خاصة ليلًا، لتصل دون العشرين درجة في شمال البلاد ووسطها، وتعتدل نهارًا ولا تتجاوز الثلاثين درجة مع نهاية الأسبوع الحالي، وتسجل المنخفضات الممطرة تقدمًا كبيرًا نحو شمال أفريقيا عابرة حوض البحر المتوسط لتصل إلى الجزيرة معلنة بداية موسم الأمطار والخيرات بمشيئة الله.

وأضاف "الجهني": أن "هذه الفترة انتقالية ما بين الصيف والشتاء، ويُصبح فيها طول الليل أكبر من طول النهار في القسم الشمالي من الكرة الأرضية، ويستمر فرق الزمان تصاعديًّا حتى يصبح الليل أطول ما يكون بداية الشتاء في ديسمبر".

ولفت إلى "أننا الآن نعيش في فترة انتقالية تتغيّر فيها الأجواء ويزداد اضطرابها على العديد من الدول في القسم الشمالي من الكرة الأرضيّة، فنجدها تشتد على أوروبا بداية الخريف، ثم تنتقل تدريجيًّا نحو المنطقة العربية؛ حيثُ يزداد تعمُّق وتوغل الهواء البارد من الشمال نحو الجنوب؛ مما يولّد حالات عدم استقرار جوي يبدأ على إثرها موسم الأمطار ويترافق معها انخفاض واضح في درجات الحرارة من مستوياتها العالية فوق الأربعين نحو مستويات أكثر اعتدالاً حول العشرين، وسوف تكون بداية الوسم غدًا بتاريخ 1443/3/10هـ الموافق 16 اكتوبر 2021".

وأبان "الجهني" أنه "من المتوقع أن تبدأ المنخفضات الجوية بالتوغل نحو أجوائنا خلال الأسبوعين القادمين معلنة بداية موسم الأمطار فعليًّا؛ حيث من المتوقّع أن تبدأ الحالات الممطرة على تبوك ثم الجوف والحدود الشمالية وحائل والحفر بشكل عام، ولكن تعتبر المناطق ما بين وسط البحر الأحمر والقصيم وغرب الرياض وحائل وشمال المنطقة الشرقية الأكثر حظًّا، ولها الأفضلية خلال فترة وسم هذا العام بمشيئة الله".



واختتم "الجهني": "تشهد هذه الأيام عادةً زيادة في وتيرة الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي نتيجةً لزيادة تقلُّب درجات الحرارة وانتشار حبوب اللقاح في الأجواء؛ لذلك ينصح باتباع النصائح العامة المعروفة للتقليل من التعرض للإنفلونزا، خصوصًا للأطفال وكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة".

