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فوز لوحة حور محب وثالوث أبيدوس بجائزة أفضل عرض خلال أكتوبر بمتحف شرم الشيخ

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فوز لوحة حور محب وثالوث أبيدوس بجائزة أفضل عرض خلال أكتوبر بمتحف شرم الشيخ فوز لوحة حور محب وثالوث أبيدوس بجائزة أفضل عرض خلال أكتوبر بمتحف شرم الشيخ

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أعلن متحف شرم الشيخ بجنوب سيناء عبر الصفحة الرسمية على الفيس بوك عن فوز قطعة حور محب وثالوث أبيدوس من بين 3 قطع أثرية تم عرضها للجمهور لاختيار قطعة أكتوبر ليتم عرضها في المتحف طوال شهر أكتوبر.


في القطعة يظهر الملك حور محب بتاج الريشتين شوتي في صحبة ثالوث أبيدوس، وعلى الرغم من أن حور محب لم يكن من أصل ملكي بل كان قائدًا للجيش في عهد «توت عنخ آمون» فقد أصبح ملكًا ناجحًا وآخر ملوك الأسرة 18 الفرعونية وتعود القطعة إلى الدولة الحديثة الأسرة 18 أبيدوس، وصُنعت القطعة من الحجر الجيري.


ويضم متحف شرم الشيخ مجموعة كبيرة من القطع الأثرية ومن أهمها القطع التي تضمها قاعة الحضارات هي التابوت الداخلي والخارجي لإيست أم حب زوجة بانجم الثاني الكاهن الأكبر لآمون وحاملة لقبكاهنة المعبودة إيزيس والمعبودين مين وحورس بأخميم، وأيضا صناديق الأواني الكانوبية الخاص بها وبردية إيست إم حب، ومجموعة من أواني العطور وأدوات التجميل، وأيضا رأس للملكة حتشبسوت ومجموعة من تماثيل التناجرا لسيدات بملابس وطرز مختلفة، بالإضافة لمعروضات من التراث السيناوى.

المصرى اليوم

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