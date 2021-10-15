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غدا.. افتتاح مساكن تطوير العشوائيات في البحر الأحمر

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غدا.. افتتاح مساكن تطوير العشوائيات في البحر الأحمر غدا.. افتتاح مساكن تطوير العشوائيات في البحر الأحمر

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تحتفل محافظة البحر الأحمر غد السبت بافتتاح مشروع تطوير بديل مساكن العشوائيات بعد الانتهاء منها بنسبة ١٠٠% بمدن رأس غارب والغردقة والقصير وسفاجا.


تشمل مشروعات مساكن بديل العشوائيات التي تم تنفيذها والمقامة بمدن البحر الأحمر منها (إسكان الروضة بالغردقة، إسكان سفاجا، إسكان القصير، إسكان رأس غارب) وتشمل بناء العمارات والبيوت السكنية بنسبة ١٠٠%، بالتعاون المثمر بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات بوزارة الإسكان. ففي مدينة القصير تم إنشاء عمارتين سكنيتين بهما 40 وحدة، و36 بيتاً ملحق به فناء، بإجمالي 76 وحدة وتم إنشاء البيوت والوحدات السكنية البديلة للمباني غير الآمنة بمنطقة الكلاحين بمدينة القصير. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالى 30 مليون جنيه، شاملة إمداد الموقع بالمرافق، ساهم الصندوق بحوالي 15 مليون جنيه منها. ومشروع إنشاء البيوت والوحدات السكنية البديلة للمباني غير الآمنة بمنطقة الكلاحين بمدينة القصير، بمحافظة البحر الأحمر ومشروع إنشاء سوق القصير الجديدة، الذي تم تنفيذه بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية، بتكلفة حوالي 7 ملايين جنيه، وتستهدف السوق الجديدة توفير وحدات تجارية للباعة الجائلين بالمدينة.


في مدينة الغردقة مشروع البيوت والوحدات السكنية البديلة للمباني غير الآمنة لكل من منطقة جبل العفش ومجاهد وزرزارة بمدينة الغردقة، حيث تم إنشاء 30 عمارة سكنية بها 600 وحدة، و250 بيتاً ملحق به فناء بإجمالي 850 وحدة، وتبلغ التكلفة الإجمالية المشروع حوالى 230 مليون جنيه، شاملة إمداد الموقع بالمرافق، ساهم الصندوق بحوالي 185 مليون جنيه. وفي مدينة سفاجا تنفيذ الوحدات السكنية البديلة للمباني غير الآمنة بمنطقة زرزارة بمدينة سفاجا، والبالغ عددها 3 عمارات بها 60 وحدة سكنية، و174 بيتاً ملحق به فناء، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالى 78 مليون جنيه، شاملة إمداد الموقع بالمرافق، ساهم الصندوق بحوالي 52 مليون جنيه منها.
ويشمل مشروع مساكن الروضة بمدينة رأس غارب، 514 منزلا، مساحة كل منزل 150 مترًا مربعًا، كما أنه يضم عمارتين تحتويان على 32 وحدة سكنية.

المصرى اليوم

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