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شمال سيناء : 10 % من التجمعات التنموية للمشايخ والعواقل

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شمال سيناء : 10 % من التجمعات التنموية للمشايخ والعواقل شمال سيناء : 10 % من التجمعات التنموية للمشايخ والعواقل

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أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، طرح التجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء على المواطنين، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار.

أضاف المحافظ، في بيان، أن من بين التجمعات التنموية المطروحة 10 تجمعات بشمال سيناء و7 تجمعات أخرى بجنوب سيناء، لافتًا إلى أن كل تجمع تنموي متكامل ويضم تجمع سكني وتجمع زراعي.

أوضح تخصيص 50% من تلك التجمعات لأبناء سيناء والمقيمين بها إقامة دائمة، على أن يتم تخصيص 10 %من النسبة للمشايخ والعواقل ممن تنطبق عليهم الشروط.

أشار إلى تخصيص نسبة الـ 50 % الاخري لابناء المحافظات على أن يتم تختصص نسبة 15 %من تلك النسبة لضباط وضباط صف والجنود المتقاعدين والسابق لهم الخدمة في سيناء واسر شهدائهم ممن تنطبق عليهم الشروط .

المصرى اليوم

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