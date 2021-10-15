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قوافل طبية بمركز الحسنة في شمال سيناء

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قوافل طبية بمركز الحسنة في شمال سيناء قوافل طبية بمركز الحسنة في شمال سيناء

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تنظم مديرية الصحة والسكان بشمال سيناء، قوافل طبية بمركز ومدينة الحسنة، بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

أكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان اليوم، على تنظيم قوافل طبية بقري الجفجافة المنبطح القسيمة، بجانب مدينة الحسنة، خلال الفترة من 25 أكتوبر وحتي 28 أكتوبر الجاري.

أضاف شوكة، أن القوافل الطبية ستقوم بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين في عيادات الباطنة والأطفال والنساء والتوليد والجلدية والعظام والأنف والأذن والحنجرة والرمد، بجانب التحاليل الطبية والأشعة والدعم النفسي والتوعية الصحية.

المصرى اليوم

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