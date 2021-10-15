إغلاق معبر رفح البري بشمال سيناء للعطلة الأسبوعية

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أغلقت السلطات المصرية، اليوم الجمعة، معبر رفح البري بشمال سيناء للعطلة الأسبوعية.

وقالت مصدر مسؤول إنه يتم إغلاق معبر رفح البري يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع للعطلة الأسبوعية، بجانب إغلاق المعبر في العطلات الرسمية المصرية وفقًا لقرارات مجلس الوزراء.

وأضاف المصدر، أنه سيعاد فتح المعبر مرة أخرى يوم الأحد القادم بعد انتهاء العطلة الأسبوعية، وذلك لعبور العالقين الفلسطينيين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات والأطقم الفنية ومعدات ومواد أعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيًا، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضي، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع