جهود روسية لاحتواء التوتر بين أذربيجان وأرمينيا.. وموسكو تتحدث عن أفضلية السلام السيئ

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على الرغم من مرور أكثر من سنة على تصاعد حدة التوتر والاشتباكات بين كل من أذربيجان وأرمينيا، بسبب إقليم ناجورنو كاراباخ، تواصل الجهود الدولية وفى مقدمتها روسيا، التي نشرت 1960 جنديا من قوات حفظ السلام بناء على اتفاق ثلاثي العام الماضي لوقف إطلاق النار بين الجانبين في أعقاب الحرب التي استمرت 44 يوما.

وعقد وزراء خارجية أرمينيا وروسيا وأذربيجان، اجتماعا ثلاثيا في مينسك عاصمة بيلاروسيا بمبادرة من الجانب الروسي، لتنفيذ الإعلان الثلاثي الصادر في 9 نوفمبر عام 2020.

وقال وزير الخارجية الأرميني آرارات ميرزويان، إن بعض بنود إعلان 9 نوفمبر لم يتم تنفيذها، مشدداً على الحاجة إلى إعادة سريعة وغير مشروطة لأسرى الحرب الأرمن وغيرهم من المعتقلين، كما شدد على ضرورة أن يتم حل النزاع في إطار الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بناءً على المكونات والعناصر المعروفة للأطراف.

من جانبه شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على ضرورة وقف إطلاق النار في إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا، مضيفا: «سلام سيئ أفضل من حرب جيدة» و«الجيد في أي خلاف هو التصالح»، وغيرهما«، جاء ذلك في كلمة له في قمة زعماء بلدان رابطة الدول المستقلة، تعليقا على تصريحات الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان اللذين ثمنا جهود قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة في منطقة النزاع، حسبما نقل موقع «روسيا اليوم».

وأوضح الرئيس الروسي، أن قوات حفظ السلام التابعة لبلاده تضمن سريان الهدنة المتفق عليها في كاراباخ وتساعد في إيصال المساعدات الإنسانية وإزالة الألغام وإعادة بناء البنية التحتية الأساسية وتقديم الدعم الطبي إلى المواطنين في كلا الجانبين من خط التماس، كما أسهمت في عودة أكثر من 52 ألف نازح إلى ديارهم.

وكانت قد اندلعت اشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا في 27 سبتمبر عام 2020 وتوقفت الأعمال العسكرية في 10 نوفمبر من العام نفسه بناء على اتفاق روسي.