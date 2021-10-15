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العراق : القبض على أخطر خلية لـ«داعش» في نينوى

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العراق : القبض على أخطر خلية لـ«داعش» في نينوى العراق : القبض على أخطر خلية لـ«داعش» في نينوى

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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الجمعة، القبض على خلية إرهابية خطيرة في محافظة نينوى بشمال البلاد.

قالت الخلية في بيان: «بناء على معلومات استخبارية دقيقة وبعد عمليات تعقيب ومراقبة، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في معاونية الاستخبارات والمعلومات لهيئة الحشد الشعبي وقوة من قيادة قاطع نينوى لهيئة الحشد الشعبي، بعد استحصال الموافقات القضائية، من إلقاء القبض على أخطر خلية لعصابات داعش الإرهابية في أيمن مدينة الموصل بمحافظة نينوى»، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف البيان أن «الخلية مكونة من 6 عناصر إرهابية شاركوا في جرائم قتل المواطنين وأفراد القوات الأمنية، ومن مهامهم الحالية نقل العناصر الإرهابية وتوزيع ما تسمى كفالات على عوائل قتلى داعش»، مبينا أنه «ضبطت بحوزتهم وثائق ومبالغ مالية وأسلحة خفيفة، حيث تم التعامل مع المتهمين والمواد المضبوطة أصوليا».

المصرى اليوم

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