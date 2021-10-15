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الذهب فى الكويت اليوم الجمعة 15-10-2021

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أسعار الذهب فى الكويت اليوم الجمعة 15-10-2021 الذهب فى الكويت اليوم الجمعة 15-10-2021

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نستعرض الذهب فى الكويت اليوم الجمعة، بالتزامن مع الانخفاض العالمي اليوم فى أسعار الذهب.

وكانت أسعار الذهب فى الكويت اليوم بحسب إعلان وزارة التجارة والصناعة الكويتية الصادر فى الثامنة صباح الجمعة كما يلي:

عيار 24 فى الكويت اليوم 17.108 دينار كويتى بما يعادل 56.706 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم فى الكويت 14.985 دينار كويتى بما يعادل 49.667 دولار أمريكي.

سعر الذهب فى الكويت اليوم عيار 18 اليوم 12.844 دينار كويتى بما يعادل 42.572 دولار أمريكي.

سعر أونصة الذهب فى الكويت اليوم 532.123 دينار كويتى بما يعادل 1763.749.572 دولار أمريكي.

انخفضت أسعار الذهب اليوم فى الأسواق العالمية لكل من العقود الفورية والآجلة.

وانخفضت أسعار الذهب اليوم للعقود الفورية بنحو 1.37% ليصل إلي 1771.19 دولار، فى حوالي الساعة السابعة بتوقيت الكويت.

وهبط سعر الذهب للعقود الأجلة بنحو 1.44% ليصل إلي 1771.95دولار، فى حوالي الساعة السابعة بتوقيت الكويت.

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