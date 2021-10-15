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أستاذ قانون دستوري تونسي : حكومة «بودن» استثنائية

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أستاذ قانون دستوري تونسي : حكومة «بودن» استثنائية أستاذ قانون دستوري تونسي : حكومة «بودن» استثنائية

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قال أستاذ القانون الدستوري رابخ الخرايفي، عن حكومة رئيسة الوزراء التونسية الجديدة نجلاء رمضان بودن، إنها «حكومة الظروف الاستثنائية» رغم إعادة هيكلتها مقارنة بما سبقها من حكومات لأن سندها الأول هو الفصل 80 من الدستور وما تبعها من المرسوم الرئاسي رقم 117 الصادر في 22 سبتمبر الماي.

وأضاف هذا الأمر الذي نقلنا من النظام السياسي والدستوري البرلماني إلى جوهر النظام السياسي الدستوري الرئاسي، مضيفا أن ليست حكومة الرئيس كما يقول البعض.

وطالب الخرايفي، من حكومة الاستثنائية، التي وصفها بالشجاعة في اتخاذ القرارات وتنفيذها، وكل وزير في قطاعه خاصة وزير العدل، أن يعمل على إنهاء التسيب الاداري والقضائي الذي أدى إلى سوء الخدمات المرفقية القضائية.

تابع: لقد تحول عديد القضاة إلى قادة أحزاب ومنهم من شارك في الاحتجاجات السياسية ومنهم من يكتب على الفيسبوك وابداد أراء خلفية يمكن أن تكون يوما ما أمامه وهناك المرتشي، وهناك تستر على الاجرام.

المصرى اليوم

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