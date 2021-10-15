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وزير الخارجية الياباني يدين استهداف ميليشيا الحوثي لأراضي

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وزير الخارجية الياباني يدين استهداف ميليشيا الحوثي لأراضي السعودية وزير الخارجية الياباني يدين استهداف ميليشيا الحوثي لأراضي
"توشيميتسو" أكد دعم بلاده للتوصل لحل سياسي شامل في اليمن

وزير الخارجية الياباني يدين استهداف ميليشيا الحوثي لأراضي السعودية

أعرب وزير الخارجية الياباني موتيجي توشيميتسو، عن إدانة اليابانية وبشدة للهجمات المتتالية من الميليشيات الحوثية على أراضي المملكة العربية ، وخاصة محاولة استهداف مطار الملك عبدالله بجازان في الثامن من أكتوبر.

وقال في تصريح صحفي نشر اليوم: "من جانب الحكومة اليابانية، نناشد جميع الأطراف، بما في ذلك الحوثيون، إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار في اليمن، وتعجيل البدء في الحوار من أجل التوصل إلى حل سياسي"، مشيرًا إلى أن بلاده تدعم جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن للتواصل مع جميع الأطراف والوصول إلى حل في اليمن.


وأضاف: "لقد شاركت في مؤتمرات هاتفية مع نظرائي في أغسطس عندما زرت الشرق الأوسط، وناشدت الدول بشأن تحقيق السلام وإقرار وقف إطلاق النار في اليمن، وأود مواصلة التنسيق داخل وخارج البلدان ذات الصلة في المنطقة، بما في ذلك المساعدات الإنسانية، وكذلك العمل على استقرار الوضع في الشرق الأوسط".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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