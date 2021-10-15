أخبار عاجلة

قرية ترابية عمودية في إكسبو 2020 دبي تحاكي شوارع المغرب العتيقة -
ملكة الأدوار الشريرة.. محطات في حياة نعيمة الصغير.. بدأت حياتها مطربة وتمنت منافسة أم كلثوم -
أحمد دياب لـ اليوم السابع شعار جديد للدورى وتغيير الدرع الموسم المقبل -
سر ظهوره فى أدوار الشر.. النجم محمد عز يكشف سر ابتعاده عن الغناء ومغامرته في التعرف علي زوجته -
لو بتدخن.. شوف السجاير والشيشة بتعمل إيه في صحتك ؟ -
والدهم يستغلهم فى التسول.. حماية الطفل تنقذ 5 أطفال بكفر الشيخ يتسول بهم أبوهم ورفض رعايتهم -
لو ابنك فى أولى ثانوي عام.. 13 نصيحة لطلاب لفهم نظام التقييم الجديد -
أول صلاة جمعة بمساجد مصر بعد قرار فتح دورات المياه خلال ساعات -
أبو دراع المصرى يتحدي باباي الروسي.. الأول فرحان بعضلات من الهرمونات والتاني كانت نهايته مأساوية -
أحمد دياب فى ندوة اليوم السابع عائد التذاكر بالكامل للأندية وتذكرتى تحصل على نسبة التشغيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"النصر" يسعى لعبور محطة "الوحدة الإماراتي" والتأهُّل لنصف نهائي "آسيا"

Print
"النصر" يسعى لعبور محطة "الوحدة الإماراتي" والتأهُّل لنصف نهائي "آسيا" "النصر" يسعى لعبور محطة "الوحدة الإماراتي" والتأهُّل لنصف نهائي "آسيا"
في مباراة تُقام السبت على ملعب "مرسول بارك"

تترقّب الجماهير العربية عامة والسعودية والإماراتية بصفةٍ خاصة، مباراة النصر مع شقيقه الوحدة الإماراتي في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا.

المباراة تقام مساء السبت على ملعب مرسول بارك بجامعة الملك سعود بحضور جماهيري كامل بعد قرار وزارة الرياضة رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري إلى 100% في مباريات الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2021 لفرق غرب القارة.

يذكر أن النصر كان قد تأهل للدور ربع النهائي على حساب تراكتور الإيراني، فيما تأهل الوحدة على حساب الشارقة بركلات الترجيح.

سيعتمد الوحدة على أبرز نجومه مثل الحارس محمد الشامسي وخليل إبراهيم وقائده إسماعيل مطر وعمر خربين وجواو بيدرو.

النصر يلعب في ربع نهائي البطولة للمرة الثالثة على التوالي، وخسر مباراتين فقط من 9 مباريات في مراحل خروج المغلوب، وحافظ على شباكه نظيفة في ثلاث من آخر أربع مباريات.

وسبق للبرتغالي بيدرو إيمانويل، المدرب الجديد للنصر، أنْ واجه الوحدة في الموسم الماضي بالدوري الإماراتي، عندما كان مدربًا للعين.

وقاد إيمانويل العين للفوز على الوحدة ذهابًا على أرضه 1-0، وإيابًا 4-0.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأمن العام: رصد عدد من مخالفات لائحة الذوق العام في افتتاح موسم الرياض وسيتم التعامل مع مرتكبيها

الأمن العام: رصد عدد من مخالفات لائحة الذوق العام في افتتاح موسم الرياض وسيتم التعامل مع مرتكبيها

هل يعيد الربط بين السعودية والإمارات إحياء مشروع قطار الخليج السريع؟.. "آل معجبة" يجيب

هل يعيد الربط بين السعودية والإمارات إحياء مشروع قطار الخليج السريع؟.. "آل معجبة" يجيب

القبض على مواطن تعمد صدم مركبة على أحد الطرق العامة بمكة المكرمة

القبض على مواطن تعمد صدم مركبة على أحد الطرق العامة بمكة المكرمة

الأمن العام: رصد عدد من مخالفات لائحة الذوق العام في افتتاح موسم الرياض وسيتم التعامل مع مرتكبيها

الأمن العام: رصد عدد من مخالفات لائحة الذوق العام في افتتاح موسم الرياض وسيتم التعامل مع مرتكبيها