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"الموارد البشرية" تعلن بدء استقبال المشاركات في الجائزة الوطنية للعمل التطوعي

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للمساهمة في تحقيق أحد مستهدفات رؤية 2030 للوصول إلى مليون متطوع

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، عن بدء استقبال المشاركات في الجائزة الوطنية للعمل التطوعي، وذلك من خلال الرابط الخاص بالجائزة في المنصة https://award.nvg.gov.sa.

وتهدف الجائزة الوطنية للعمل التطوعي إلى ترسيخ وتعزيز مفاهيم وممارسات العمل التطوعي المستدام وآثارها الإيجابية على المجتمع والقطاعات والأفراد؛ للمساهمة في تحقيق أحد مستهدفات رؤية 2030 للوصول إلى مليون متطوع في هدف تشجيع العمل التطوعي في برنامج التحول الوطني.

وتستهدف الجائزة 6 فئات رئيسة هي: القطاع الحكومي والخاص، والقطاع غير الربحي، والمؤسسات التعليمية، والفرق التطوعية، وأفراد المجتمع من المتطوعين، وتسعى توجهاتها الإستراتيجية إلى أن تكون حاضنة محفزة للأفراد والجهات على المشاركة الفاعلة في العمل التطوعي.

وتحتوي الجائزة على 3 مسارات؛ الأول المشاريع التطوعية، ويهدف إلى تكريم جهود المتطوعين في المشاريع المنفذة على أرض الواقع، والمسار الثاني دعم التطوع وذلك بهدف تشجيع المنظمات الداعمة للتطوع على رفع المعايير الكفيلة بزيادة عدد المتطوعين، والمسار الثالث الساعات التطوعية، وهو بمثابة وسام فخري لتكوين نظام تحفيزي لزيادة أعداد المتطوعين الأفراد، واستدامة مشاركاتهم التطوعية.

ووضعت الوزارة لكل مسار من مسارات الجائزة الوطنية للعمل التطوعي معايير مهنية خاصة للتقييم؛ أبرزها: مبررات الفكرة، والإبداع في الطرح، وأثر المشروع لمسار المشاريع التطوعية، أما مسار دعم التطوع، فمِن أبرز معايير التقييم: إجراءات دعم العمل التطوعي، وخطة فرص العمل التطوعي.

يذكر أن إطلاق الجائزة الوطنية للعمل التطوعي يأتي بهدف تفعيل دور المجتمع بجميع قطاعاته وفئاته، والمساهمة في تفعيل المشاركة المجتمعية المتناسبة مع توجهات رؤية المملكة 2030 نحو تشجيع العمل التطوعي، وسيتم تكريم الفائزين بالجائزة في حفل يوم التطوع السعودي والعالمي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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