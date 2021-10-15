الرياض تحتضن الظهور العالمي الأول لأيقونة سيارات الدفع الرباعي الفاخرة LX600

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بعد ترقب طويل من المهتمين بقطاع السيارات الفاخرة حول العالم وكذلك عشاق ومحبي سيارات لكزس الفاخرة في المملكة، احتضنت العاصمة الرياض الحدث العالمي، الذي أقامته عبداللطيف جميل للسيارات للظهور الأول للجيل الجديد من أيقونة سيارات الدفع الرباعي الفاخرة LX600 بتصميمها الجديد والمتطور، والذي احتوى على تطوير جذري مع المحافظة على هوية وشخصية لكزس الفاخرة والفريدة والتي تجمع ما بين الفخامة العصرية والملامح الرياضية القوية وتضفي حضوراً بارزاً للسيارة وتميزها كقائدة لأسطول سيارات الدفع الرباعي الفاخرة حول العالم.

وأقيم الحفل مساء يوم الأربعاء 13 أكتوبر في العاصمة الرياض في قصر طويق التاريخي في حي السفارات والتي تجمع بين جنباتها عبق الأصالة ورونق الحداثة، وتحتضن الماضي والحاضر، وتعتبر نموذجاً للمدينة العصرية المتطورة بمشاريعها التنموية الضخمة.

حضر الحفل نخبة من الضيوف والمشاهير والإعلاميين المعروفين على المستوى المحلي والعالمي وكذلك من المديرين التنفيذيين في عبداللطيف جميل للسيارات وعدد من ممثلي وكالات الأنباء ومحطات الأخبار العالمية.

وتم بث هذا الحدث الكبير على الهواء مباشرة لكل دول العالم من خلال الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي لشركة لكزس.

ورافق هذا الحدث المتميز إطلاق 1000 طائرة من طائرات الدرون في سماء الرياض والذي يعتبر من أعلى الأرقام التي يتم إطلاقها في السعودية حتى الآن.

وألقى حسن جميل نائب رئيس مجلس إدارة عبداللطيف جميل في بداية الحفل كلمة رحّب فيها بالضيوف، وقال: "إنه سعيد جداً لاختيار الرياض العاصمة موقعاً لهذا الحدث العالمي وهو شرف كبير أن يتم الكشف عن الموديل الجديد للكزس LX في المملكة، وقدم شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده (يحفظهما الله) على دعمهم المتواصل للقطاع الخاص في المملكة".

وأكد أن هذا الحدث العالمي يعتبر شهادة على أهمية المملكة بالنسبة لعلامة لكزس التجارية حول العالم، وخاصة لكزس LX. كما يعكس كذلك العلاقة القوية والناجحة بين شركة تويوتا موتور كوربوريشن وعبداللطيف جميل للسيارات، ويعبر عن المسار الطويل من التطور والنجاح المشترك الذي امتد ذلك لأكثر من 65 عامًا، عملت خلالها عبداللطيف جميل للسيارات بجد وباستمرار لتلبية احتياجات وتطلعات ضيوفها، وسخّرت جميع إمكانياتها لتكون علامة لكزس الرائدة بين علامات السيارات الفاخرة في المملكة.

كما أكد في نهاية كلمته على الالتزام الكامل بالعمل لتكون عبداللطيف جميل للسيارات في طليعة الشركات العالمية في قطاع النقل و التي تعمل على الابتكار والتأثير في مستقبل التنقل وذلك في إطار الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030 والتي أثارت نتائجها حتى الآن إعجاب العالم من خلال الإنجازات الضخمة التي تمت بفضل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. حفظهم الله.

مواصفات السيارة الجديدة

منذ إطلاق العلامة التجارية الفاخرة للكزس لأول مرة في عام 1989، التزمت لكزس دائمًا بروح الابتكار واستمرت في مواجهة التحدي المتمثل في توفير تقنيات جديدة وقيمة لعملائها.

ولقيت لكزس LX استحسانًا جيدًا منذ إطلاقها في عام 1996 باعتبارها سيارة الدفع الرباعي الرائدة من لكزس نظرًا لجودتها العالية وراحتها وأداءالقيادة الذي يمكنه تحمل جميع أنواع الطرق في جميع أنحاء العالم.

وتم تحقيق ذلك من خلال تحسين المفاهيم الرئيسية للكزس LX وهي الموثوقية والمتانة وأداء القيادة على الطرق الوعرة.

وخلال السنوات الماضية استطاعت لكزس LX أن تحقق مبيعات تراكمية مبهرة وصلت إلى أكثر من نصف مليون سيارة في أكثر من 50 دولة حول العالم حسب تقرير المبيعات لنهاية شهر أغسطس 2021.



المزايا الرئيسية لسيارة LX الجديدة كلياً

1. توفر تجارب قيادة عالية الجودة من خلال تحسين المكونات الأساسية للسيارة.

اعتمدت لكزس منصة GA-F الهندسية الجديدة للمرة الأولى؛ بهدف تحقيق معامل قصور ذاتي مثالي، حيث تم تحسين مركز الثقل الأمامي/الخلفي للسيارة من خلال تثبيت المحرك في موقع أقرب إلى مؤخرة السيارة.

كما تم تقليص حجم المحرك وتثبيت نظام التحكم الفعال في الارتفاع (AHC) أقل وزناً، بالإضافة إلى استبدال معدن سقف السيارة، الذي يرتفع فوق مركز ثقل السيارة، بمعدن الألمنيوم الأخف وزناً، وأدى ذلك إلى خفض مركز الثقل وتقليص وزن السيارة بحوالي 200 كيلوجرام.

وتوفر السيارة بخياري محركين يقدمان أرقى مستويات الأداء وهما: محرك يعمل بالبنزين سداسي الأسطوانات V6 بسعة 3.5 لتر بعزم دوران عالٍ ومزود بشاحن توربيني مزدوج؛ ومحرك ديزل سداسي الأسطوانات V6 بسعة 3.3 لتر ومزود بشاحن توربيني مزدوج.

2. أداء رفيع المستوى في القيادة على الطرقات الممهدة لتقديم تجربة قيادة مميزة من لكزس.

تمتاز المحركات الجديدة المزودة بشاحن توربيني مزدوج بقدرتها العالية وعزم دوران كبير لتوليد تسارع خطي وسلس.

ويحقق استخدام نظام التوجيه الإلكتروني (EPS) للمرة الأولى، إلى جانب استخدام مواد لاصقة هيكلية، استجابة مباشرة لكل من نظام التوجيه ودواسة الوقود.

3. أداء أفضل على الطرقات الوعرة

توفر قاعدة العجلات التي يبلغ طولها 2،850 ملم والمستخدمة في الجيل الأول، وزوايا الارتفاع عن الأرض (زاوية الاقتراب، وزاوية الابتعاد، وزاوية صعود الميل)، والتي تماثل نظيرتها في الجيل الأول أيضاً؛ أداءً مذهلاً على الطرقات الوعرة ومساحة داخلية رحبة في مقصورة السيارة.

وتوفر السيارة الكثير من تقنيات دعم القيادة على الطرقات الوعرة، مثل نظام التحكم بالجر ونظام الاختيار المتعدد لتضاريس الطريق، وتتيح السيارة خاصية مراقبة التضاريس المختلفة وشاشة مزدوجة.

4. إصدارات جديدة تواكب المتطلبات المختلفة للعملاء

تم تجهيز فئة VIP لكبار الشخصيات، المزودة بأربعة مقاعد مستقلة، بمقاعد خلفية يمكن امالتها بزاوية 48 درجة وتحتوي على وحدة تحكم مخصصة للمقاعد الخلفية لتوفير أرقى مستويات الراحة على جميع الطرقات.

وتم تصميم فئة F Sport الرياضية خصيصاً للعملاء الراغبين بالحصول على تجارب قيادة رياضية على الطرقات المتعرجة وغيرها، حيث تمتاز بضبط مخصص لنظام التوجيه الإلكتروني (EPS) ونظام التعليق المتغير المتكيف (AVS)، ما يتيح للسائق إمكانية الحصول على استجابة فورية للسيارة.

5. أبعاد السيارة تتماشى مع الجيل التالي من تصاميم لكزس والتي تمزج الأناقة مع الأداء الوظيفي المتميز

توفر مفهوم التصميم "النسبة المثالية الثابتة" مظهراً متميزاً يجمع المستويات الرفيعة مع الإتقان مع الحضور القوي والمتميز للسيارة.

كما تمتاز شبكة المبرد مغزلية الشكل الجديدة، التي تواكب منهجية التصميم الوظيفي الجديدة للجيل الجديد من سيارات لكزس، بمظهرها ثلاثي الأبعاد والذي يخلو من الإطار المعدني لمنحها طابعاً منسجماً مع جسم السيارة ومتوافقاً مع كتلتها، فضلاً عن تحسين أداء وظائفها المختلفة مثل وظيفة التبريد وكفاءة تنقية الهواء.

واستناداً إلى مفهوم تازونا، الذي يهدف لتعزيز الانسجام بين السائق والسيارة؛ تم ترتيب شاشة العرض والأزرار الأخرى لتوفير مساحة في مقصورة القيادة تتيح للسائق إمكانية التحكم بالسيارة بحريّة تامة مع تقليص الحاجة لتغيير وضعية الجلوس حتى على الطرقات الوعرة.

6. تقنيات متطورة للسلامة وتحسين مستويات الراحة تستند إلى منهجية تركز على البشر بالدرجة الأولى

وتم تزويد السيارة بأول زر تشغيل يستخدم نظام المصادقة ببصمة الإصبع من لكزس، والذي يسهم بخفض مخاطر السرقة.

كما أن السيارة مزودة بأحدث أنظمة الوسائط المتعددة لتوفير أرقى مستويات الراحة.

وتم توسيع نطاق وظائف نظام لكزس للسلامة Lexus Safety System +، والذي يسهم بتعزيز السلامة والأمن أثناء القيادة.

من الجدير بالذكر أن لكزس قد أوضحت أن عمليات التصنيع للجيل الجديد من LX ستبدأ خلال الأشهر القادمة ليكون متوفرا للبيع حول العالم في النصف الأول من العام القادم 2022.