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انطلاق منافسات بطولة إفريقيا للرماية ضمن منافسات بطولة العالم

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انطلاق منافسات بطولة إفريقيا للرماية ضمن منافسات بطولة العالم انطلاق منافسات بطولة إفريقيا للرماية ضمن منافسات بطولة العالم

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تستكمل اليوم الجمعة منافسات بطولة العالم للرماية للاطباق المروحية بمنافسات بطولة افريقيا التى تقام على ملاعب ميادين الرماية بمدينة الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية ، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 11 وحتى 18 أكتوبر المقبل، بمشاركة 350 رامِ ورامية من 15 دولة عربية وأجنبية وهي مصر "الدولة المنظمة"، إيطاليا، الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، انجلترا، اسبانيا، البرتغال، الارجنتين، ارمينيا، التشيك، المجر،الامارات، سوريا، ، ليبيا، سوريا.

واكد اللواء حازم حسنى رئيس الاتحادين المصرى والافريقى للرماية ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة ان بطولة افريقيا من البطولات الاساسية التابعة للاتحاد الدولي للرماية و التي تقام كل عام في دولة افريقية و نظرا الى ان مصر هي الدولة الرائدة في تلك اللعبة بامكانياتها و ميادينها لذا هي تقام كل عام على ملاعبنا ، و لكن بسبب جائحة كرونا التى اصابت العالم فلقد تم تاجيلها منذ ٢٠١٩

واشار حسنى الى اقامة البطولة على يومين امس واليوم فى كل يوم 10 اطباق باجمالى 20 طبق وذلك نظرا لاقامة حفل افتتاح البطولة امس

ويمثل مصر في البطولة الافريقية اللاعبون فى منافسات الفرق احمد عشىرة وعاطف نعيم ويحيى عشرة

وفى منافسات الشباب صلاح قاسم و هارى فارتان و ياسين العمدة

وفى الرواد ميساك ليون و ابراهيم محمود و محمود الاتربى وطارق عثمان

ويقوم بتحكيم البطولة مجموعة من الحكام الدوليين من بينهم من مصر : عمرو ابو العز ، برج مشجيان ، مجدي شفيق ، صلاح قاسم ، عاطف نعيم ، ايمن عطية ، طارق عثمان ، ميساك ليون برئاسة احمد العمراوى

المصرى اليوم

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